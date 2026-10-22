Ojo! El consulado de EU en México que prohibirá llevar este objeto a partir de octubre

Si tienes una cita para tramitar la visa americana o realizar algún servicio consular, hay un detalle que conviene revisar antes de salir de casa: las reglas para ingresar con tu teléfono celular. Una modificación en las condiciones de acceso podría cambiar la manera en que te preparas para acudir a tu cita.

La medida entrará en vigor en octubre de 2026 y contempla condiciones específicas para quienes necesiten llevar su dispositivo móvil. No obstante, hay restricciones que deberás tener presentes si no quieres poner en riesgo tu trámite.

¿Qué cambiará para quienes acudan a una cita consular?

A partir del martes 20 de octubre de 2026, el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana permitirá el ingreso de teléfonos celulares a sus instalaciones.

El anuncio fue difundido por la representación consular a través de sus redes sociales. La autorización está dirigida exclusivamente a las personas que acudan a solicitar una visa o a realizar servicios para ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, que ahora esté permitido entrar con un teléfono no significa que puedas utilizarlo libremente durante tu visita. La disposición establece condiciones que deberán respetarse mientras permanezcas en el recinto.

¿Cuáles son las reglas para ingresar con celular?

Si tienes una cita y planeas llevar tu teléfono, hay tres indicaciones que debes considerar antes de llegar a las instalaciones:



El celular debe permanecer apagado: no basta con ponerlo en silencio o activar el modo avión.

Deberás mantenerlo guardado: no podrás sacarlo y utilizarlo durante tu trámite por iniciativa propia.

Solo podrás usarlo si el personal consular te lo indica: cualquier uso deberá contar con esa autorización.

Por eso, aunque la nueva disposición facilita el acceso con este dispositivo, será importante seguir las instrucciones del personal consular durante toda la visita.

¿Qué pasa si enciendes el teléfono sin autorización?

Este es uno de los puntos más importantes que debes considerar antes de acudir a tu cita.

De acuerdo con la información difundida por el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, encender el celular o utilizarlo sin autorización puede provocar la cancelación inmediata de la entrevista programada para ese día.

Además, la persona deberá abandonar las instalaciones.

En otras palabras, llevar el teléfono estará permitido para los solicitantes contemplados en la medida, pero incumplir las condiciones de uso podría impedir que realicen su trámite ese día. Por ello, lo más recomendable es mantenerlo apagado y guardado, salvo que el personal consular indique lo contrario.

¿Qué objetos están prohibidos en el Consulado de Estados Unidos?

El celular no es el único dispositivo que debes revisar antes de preparar tus pertenencias. De acuerdo con las indicaciones de la Embajada y los Consulados de Estados Unidos en México, existen otros artículos que no están permitidos dentro de las instalaciones.

Entre ellos se encuentran:



Equipos electrónicos: computadoras, cámaras, equipos de video, gafas inteligentes y relojes inteligentes con cámara.

Dispositivos de almacenamiento y audio: memorias USB, tarjetas SD, CD, audífonos y altavoces.

Objetos que producen luz o fuego: linternas, encendedores y cerillos.

Armas y objetos punzocortantes: armas de cualquier tipo, cuchillos y artículos afilados.

Bolsos de gran tamaño: aquellos que superen las medidas de 18 por 18 pulgadas, equivalentes a 46 por 46 centímetros.

Líquidos y otras sustancias: geles, aerosoles, aceites, lociones y polvos, salvo las excepciones autorizadas.

Antes de salir de casa, revisa qué llevas contigo y evita cargar objetos que puedan impedirte el acceso.

¿En qué consulado de Estados Unidos aplicará la nueva medida?

La disposición anunciada corresponde al Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, donde se permitirá el ingreso de celulares a partir del 20 de octubre de 2026 bajo las condiciones señaladas.

Si tienes una cita en esa representación, toma en cuenta que la autorización no elimina las restricciones de seguridad ni significa que puedas utilizar el dispositivo durante la entrevista.

Lo fundamental es acudir preparado, seguir las indicaciones del personal y revisar las reglas de acceso antes de presentarte. Así evitarás que un descuido con tu teléfono termine por complicar una cita que llevabas tiempo esperando.