Contraloría califica de ilegal el “Operativo Diamante” de Sandra Cuevas

La Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) calificó de ilegal el "Operativo Diamante" que realiza Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc, además cesó a cuatro funcionarios de su equipo.

El órgano capitalino también informó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General para que se investigarán los actos cometidos por servidores públicos, “con motivo de las diferentes notas periodísticas que denuncian la actuación ilegal de diversas personas servidoras públicas en la demarcación, con motivo del retiro de enseres ubicados en la vía pública”.

Añadió que se habilitaron días para investigar los actos debido a que hasta la fecha continúa el "Operativo Diamante", el cual comenzó hace aproximadamente dos años.

#NotaInformativa En relación con información difundida sobre el retiro de enseres en la Alcaldía Cuauhtémoc, la Secretaría de la Contraloría General informa ⬇️ pic.twitter.com/fud4y8tZWO — Secretaría de la Contraloría General CDMX (@ContraloriaCDMX) August 4, 2023

La Contraloría indicó que no existe registro de procedimiento alguno sobre los dichos de la alcaldesa de Cuauhtémoc sobre la legalidad de retirar pérgolas para “recuperar el espacio público y brindar seguridad”.

“Es importante señalar que al realizarse el retiro de estos enseres sin que medie un acto de autoridad debidamente fundado y motivado, ni un procedimiento ajustado a lo establecido por la ley, se advierte que es ilegal la actuación de dichas autoridades, lo cual constituye una irregularidad administrativa, sin perjuicio de los delitos que puedan configurarse, de acuerdo con el Código Penal local”.

Suspenden a cuatro funcionarios del equipo del operativo diamante de Sandra Cuevas

Asimismo, las autoridades capitalinas suspendieron temporalmente a cuatro servidores públicos del equipo de Sandra Cuevas para “evitar el ocultamiento, obstrucción, destrucción de información y/o documentación oficial”.

Los servidores públicos de la alcaldía Cuauhtémoc que fueron separados de sus cargos fueron: el director general de Seguridad Ciudadana y Protección Civil; el encargado de despacho de la Dirección General de Gobierno y los directores de Protección Civil y de Mercados y Vía Pública.

¡El #OperativoDiamante continúa! Así como la persecución política de la cual ya estoy acostumbrada y fortalecida. Mi Gobierno siempre se conducirá apegado a la ley. Y mientras vea la felicidad vecinal que provocan nuestras acciones: ¡Nada me detendrá! Aquí en col. #Roma. #SCA pic.twitter.com/HqiRpYOxWW — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) August 4, 2023

Los cuatro permanecerán cesados de sus cargos temporalmente, hasta que termine la investigación en torno a la legalidad del operativo diamante.

¿Qué es el operativo diamante de Sandra Cuevas?

Este año comenzó a llamar la atención el operativo diamante de Sandra Cuevas, con el justamente busca ponerse en el foco de los ciudadanos para empezar a quedar bien en camino a las elecciones 2024 en la CDMX.

El operativo diamante es una estrategia para “limpiar” la alcaldía Cuauhtémoc de los negocios que tenía su mobiliario en las banquetas.

Aunque el banderazo fue en 2021, luego se canceló y se volvió a reactivar precisamente a unos meses de las elecciones 2024 en CDMX, y ahora de manera muy llamativa en redes sociales, ya que Sandra Cuevas no ha pasado desapercibida vestida de policía y hasta montando cuatrimotos para quitar tapancos, postes y todo lo que hay “estorbando” en las banquetas.