Entre limpieza social y privación de la libertad: La historia de Sandra Cuevas

Es ya conocido que la alcaldesa de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Sandra Cuevas, se ha visto envuelta en diversas polémicas a lo largo de su mandato. Esta es la historia de la funcionaria, algunas de sus controversias más conocidas y cómo inició en la política.

¿Quién es la alcaldesa de Cuauhtémoc?

Sandra Xantall Cuevas Nieves nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1986, por lo que actualmente cumplió 37 años. Tiene una Licenciatura en Comercio Internacional por la Universidad del Valle de México (UVM); Maestría en Derecho Fiscal, Derechos Humanos y Constitucional y Doctorado en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Diplomados en mercados asiáticos en la UVM y otro más en comercio exterior, por los cuales realizó viajes de prácticas a Hong Kong, Shanghai, Beijing, Panamá, Canadá y Estados Unidos.

El #OperativoDiamante está revolucionando la manera de gobernar con la presencia en las calles de la maxima autoridad de la Alcaldía #Cuauhtémoc; dando respuesta inmediata y personalizada a las necesidades vecinales. Construyendo la Nueva Capital. ¡La Seguridad lo es todo! #SCA pic.twitter.com/QpIIZE5bTr — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) July 26, 2023

¿Cuáles son las polémicas de Sandra Cuevas?

Fue en 2021 cuando Cuevas contendió en las elecciones de la CDMX por la alcaldía Cuauhtémoc como candidata de la coalición Va por México, compuesta por el PRI, PAN y PRD, ganando los comicios.

Sandra Cuevas utiliza alfombra roja para hacer toma de protesta

De las primeras críticas que recibió fue en octubre del mismo año, cuando la entonces triunfadora utilizó una alfombra roja para hacer la toma de protesta y también hubo fuegos artificiales, características que le pareció a algunas personas, exagerado.

Twitter

AMLO exhibe declaración “A mí no me gustan los pobres” de Sandra Cuevas

Poco después de tomar posesión, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió a la recién electa alcaldesa en una entrevista donde afirmó que a ella no le gustan los pobres: “Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres, a mí no me gustan los pobres, yo fui pobre y no me gustan los pobres”, señaló Sandra Cuevas.

Posteriormente, aclaró que no le regalaría nada a las personas, ya que “los quiere”, por lo que les daría las herramientas para que mejoraran su economía.

📹 A esto se refiere AMLO cuando habla de aspiracionista sin escrúpulos morales



Aquí la alcaldesa de @AlcCuauhtemocMx, @SandraCuevas_, diciendo “a mi no me gustan los pobres”. No sorprende, llegó al cargo por ‘Va por México’. #ConferenciasPresidente #26Oct pic.twitter.com/4rQefZJfib — Al Momento 4T (@Almomento4T) October 26, 2021

Agresión a policías por parte de Sandra Cuevas

En febrero de 2022, la alcaldesa fue acusada de abuso de autoridad, pues presuntamente había agredido física y verbalmente, además de privar de la libertad, a dos mandos de la policía de la capital. Finalmente, fue absuelta y llegó a un acuerdo reparatorio, tuvo que pagar 30 mil pesos a cada uno de los policías y se comprometió a recibir tratamiento para control de sus emociones durante seis meses.

🔴Sandra Cuevas se disculpa públicamente con policías; sin embargo aclaró que no reconoce los hechos como fueron denunciados. pic.twitter.com/AK7OX8AZaw — Juan Pablo de Leo Spínola (@juanpadeleo) March 24, 2022

“Me disculpo, pero no reconozco los hechos, me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos, por este trago amargo y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco. Si ellos consideran que les hice un daño, les ofrezco una disculpa”, señaló en ese entonces Sandra Cuevas.

Sandra Cuevas usa camioneta sin placas y es destituida de su cargo

En julio de 2022, la Fiscalía General de Justica de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer que la alcaldesa se encontraba bajo investigación por el uso de un vehículo sin placas.

Posteriormente, a pocos meses de finalizar el año, Cuevas Nieves fue suspendida provisionalmente de su cargo, esto después de que la Primera Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) ordenó la destitución por presunto abuso de funciones al cerrar el Deportivo Guelatao en 2021.

Sandra Cuevas prohíbe bailes en el kiosko Morisco

En febrero del presente año, la alcaldesa nuevamente dio de qué hablar al prohibir los bailes y las actividades en el Kiosko Morisco, en la alameda de Santa María la Ribera, porque a ella no le gustaba el ruido.

Sandra Cuevas reiteró que su decisión no va a cambiar y los vecinos pueden seguirse manifestando, pero el sonido no va a estar permitido en la alameda de Santa María la Ribera. Asegura que los espacios públicos se están recuperando y no son para colocar sonideros.

Operativo Diamante de Sandra Cuevas recibe críticas

Uno de los últimos escándalos de la funcionaria se trata del “Operativo Diamante”, que en sus palabras consiste en brindar seguridad e identificar problemas en la infraestructura urbana y recuperación de espacios públicos; sin embargo, varios locatarios acusan que se trata en realidad de una “limpieza social”.

6:00 am| El #OperativoDiamante cierra esta semana con el retiro de pérgolas en calles y banquetas sin distinción de colonias. Derribamos el abuso y cortamos de tajo la corrupción que no permitía el libre tránsito de espacios públicos a vecinos de #Cuauhtémoc y de la #CDMX. #SCA pic.twitter.com/eGxOtNtS0Q — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) July 16, 2023

Entre pintura para tapar rótulos de la alcaldía, hasta el uso de motosierra para quitar pérgolas en las calles, la alcaldesa asegura que se trata de recuperación de espacios.