Corea del Norte solo atacará nuclearmente a Corea del Sur si es atacada

Corea del Norte se opone a la guerra, pero si Corea del Sur elige la confrontación militar o realiza un ataque preventivo, entonces las fuerzas nucleares del Norte tendrán que atacar, dijo el martes la poderosa hermana del líder Kim Jong Un.

Kim Yo Jong, una funcionaria de alto rango del Gobierno y del partido gobernante, dijo que fue un "gran error" que el ministro de Defensa de Corea del Sur hiciera comentarios recientes sobre ataques contra Corea del Norte, informó la agencia estatal de noticias KCNA.

El ministro de Defensa de Corea del Sur, Suh Wook, dijo el viernes que el Ejército de su país tiene una variedad de misiles con un rango de disparo, precisión y potencia significativamente mejorados, con "la capacidad de alcanzar con precisión y rapidez cualquier objetivo en Corea del Norte".

Corea del Norte ha probado una gama de misiles cada vez más poderosos este año, por lo que representantes en Seúl y Washington temen que pueda estar preparándose para reanudar las pruebas de armas nucleares por primera vez desde 2017, en un contexto de negociaciones estancadas.

The “guy” that #KimYoJong referred to in the statement is #SouthKorea Defense Minister #SuhWook, who recently underscored the South’s capability to take a preemptive strike against the North if there is any indication of the North launching missiles toward South #Korea #Breaking pic.twitter.com/P1sGrzIHS4 — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) April 4, 2022

Corea del Norte: no quiere guerra

Kim y otro responsable norcoreano emitieron declaraciones anteriores el domingo condenando los comentarios de Suh Wook y advirtieron que Pionyang destruiría objetivos importantes en Seúl si el Corea del Sur toma alguna "acción militar peligrosa", como un ataque preventivo.

En su segundo comunicado, Kim dijo que Corea del Norte se opone a la guerra, que dejaría la península en ruinas, y no ve a Corea del Sur como su principal enemigo.

"En otras palabras, significa que a menos que el Ejército de Corea del Sur emprenda alguna acción militar contra nuestro estado, no será considerado como objetivo de nuestro ataque", aseguró.

"Sin embargo, si Corea del Sur, por cualquier razón, ya sea que esté cegada o no por un error de juicio, opta por una acción militar como el 'ataque preventivo' promocionado por Suh Wook, la situación cambiará", agregó Kim. "En ese caso, la propia Corea del Sur se convertirá en un objetivo".

Si el Ejército de Corea del Sur viola el territorio de Corea del Norte se enfrentará a un "desastre inimaginablemente terrible" y la fuerza de combate nuclear del Norte tendrá que cumplir inevitablemente con su deber, dijo.

"Esto no es solo una amenaza. Esta es una explicación detallada de nuestra reacción ante una posible acción militar imprudente de Corea del Sur", dijo Kim, y señaló que Corea del Sur puede evitar este destino abandonando cualquier "sueño fantástico" de lanzar un ataque preventivo contra un estado con armas nucleares.