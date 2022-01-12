Corea del Norte lanza otro misil hipersónico en segunda prueba del año

Corea del Norte lanzó otro misil hipersónico el martes 11 de enero. Esta es su segunda gran prueba de armas este año, según los gobiernos de Corea del Sur y Japón. El ejército de Corea del Sur dijo que el misil norcoreano parece haber demostrado capacidades mejoradas en comparación con el lanzado por Pyongyang la semana pasada.

El jueves pasado, Corea del Norte confirmó una prueba exitosa de un misil hipersónico recientemente desarrollado, aunque el gobierno de Corea del Sur dijo que esa afirmación era exagerada.

El segundo misil viajó unos 700 kilómetros a una altitud máxima de 60 kilómetros. El explosivo fue lanzado desde la misma región noroeste que la prueba de la semana pasada, según el ministerio surcoreano de seguridad y cayó en aguas fuera de la zona de exclusión comercial de Japón.

La prueba se produjo pocas horas después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrara una reunión a puerta cerrada para discutir los lanzamientos de Corea del Norte.

En la reunión, Estados Unidos y otros cinco miembros del Consejo de Seguridad condenaron las pruebas y dijeron que “representan una amenaza significativa para la estabilidad regional”.

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, calificó el martes los lanzamientos como “extremadamente lamentables”. El Consejo de Seguridad Nacional de Corea del Sur también expresó un "fuerte pesar".

Corea del Norte confirmó la última prueba al día siguiente.

#ApuntesEnDesarrollo | Medios estatales de Corea del Norte publicaron imágenes de la última prueba de misiles del país.



Las fotos muestran al misil, que llaman "hipersónico', despegando desde un lanzador móvil, por separado, y al líder del país, Kim Jong Un, en una cabina. pic.twitter.com/dWhdl54ghp — Apuntes Del Mundo (@ApuntesDelMundo) January 12, 2022

Misilies hipersónicos hechos en Corea del Norte

En su discurso de fin de año, el líder norcoreano, Kim Jong Un, habló de la necesidad de mejorar las capacidades de defensa de su país “sin demorar un momento”.

Muchas de las pruebas recientes de Corea del Norte se han centrado en desarrollar nuevas plataformas móviles desde las que lanzar misiles, como submarinos y trenes. En al menos dos de las pruebas, incluido el lanzamiento del pasado miércoles 5 de enero, Corea del Norte pretendió hacer avances en la llamada tecnología de misiles hipersónicos.

“Podría considerarse un tipo de HGV: es hipersónico, puede deslizarse y es un vehículo, pero no representa exactamente la misma categoría de tecnología que normalmente asociamos con esa etiqueta”, dijo Joshua Pollack, investigador del Centro James Martin para Estudios de no Proliferación.

Los analistas de defensa advierten que el concepto "hipersónico" es engañoso, ya que la mayoría de los misiles balísticos ya viajan a velocidades hipersónicas: más de cinco veces la velocidad del sonido. La pregunta más relevante, dicen, es hasta qué punto Corea del Norte ha dominado la capacidad de hacer que tales armas sean maniobrables y precisas.