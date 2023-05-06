Durante la coronación de Carlos III como monarca de Reino Unido se realizaron protestas en contra de la monarquía que dejaron al menos seis detenidos, de acuerdo con la policía inglesa.

Los manifestantes aprovecharon la procesión del monarca en la Plaza de Trafalgar para lanzar consignas en contra del monarca de 74 años.

El grupo de protestantes pertenece a “Republic”, un movimiento antimonárquico de Reino Unido, que iniciaron con sus manifestaciones horas antes de la coronación.

"No creo en la monarquía hereditaria y creo que esto está costando una gran cantidad de dinero cuando mucha gente está luchando y la economía se está desmoronando, y los servicios públicos son horribles y necesitamos invertir en eso y no en Carlos", dijo a la agencia Reuters uno de los manifestantes, Colin Dear, quien es maestro.

El grupo fue fundado en 1983 está en favor de hacer campaña por un jefe de estado electo, espera que esta sea la protesta más grande de su historia. Los manifestantes creen que el ascenso de Carlos al trono presenta su mejor oportunidad de acabar con la monarquía, cuya historia se remonta a más de mil años.

Detienen a presunto jefe de protestantes durante ceremonia de Carlos III

De acuerdo con la agencia Reuters, el jefe de este grupo de protestantes, Graham Smith, ha sido detenido mientras descargaban una camioneta, acto que fue calificado por sus seguidores como un acto de autoritarismo.

A lo largo de la Plaza de Trafalgar, decenas de manifestantes antimonárquicos se apilaron para rechazar la coronación del Rey Carlos III. En dicha plaza se reunieron junto a una estatua de Carlos I, a quien se le decapitó en 1649, lo que condujo a una república de corta duración.

En días pasados, Reuters entrevistó a Graham Smith, quien calculó que se esperarían al menos mil personas vestidas de amarillo para manifestarse en contra de la monarquía quien tienes Carlos III como su representante.