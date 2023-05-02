¿Cuál será el menú y la música en la coronación del rey Carlos III?

A unos días de la coronación del rey Carlos III, los preparativos ya están casi listos, la vestimenta del monarca, las joyas de la realeza, las coronas, y algo que no puede faltar es la música y menú que habrá ese día.

Un día después de la ceremonia se realiza el tradicional Gran Almuerzo de la Coronación, donde se reúnen vecinos y comunidades para celebrar al nuevo monarca compartiendo comida y diversión.

¿Cuál será el menú en la coronación del rey Carlos III?

El rey Carlos III y la reina consorte eligieron personalmente el platillo que se servirá en el Gran Almuerzo de la Coronación, el cual será vegetariano, debido a que el monarca no come carne.

El platillo que se servirá será una quiche de espinacas, habas y estragón. Incluso compartieron la receta de cómo se prepara, para aquellos que quieran probar el almuerzo de los reyes de Reino Unido.

“Una quiche profunda con una base de hojaldre ligera y crujiente y sabores delicados de espinacas, habas y estragón fresco. Se puede comer frío o caliente con una ensalada verde y papas hervidas: ¡perfecto para un gran almuerzo de coronación!”, compartieron en su cuenta de Twitter.

Introducing… Coronation Quiche!



Chosen personally by Their Majesties, The King and The Queen Consort have shared a recipe in celebration of the upcoming #CoronationBigLunch taking place up and down the country. pic.twitter.com/aVcw9tNarP — The Royal Family (@RoyalFamily) April 17, 2023

Cabe recordar que en la coronación de la reina Isabel II en 1953 se sirvió un pollo escalfado en una salsa cremosa de curry, que tuvo un gran éxito entre los invitados al almuerzo, por lo que se espera que el platillo de Carlos y Camila tenga el mismo éxito.

¿Qué canciones están incluidas en la lista de reproducción de la coronación del rey Carlos III?

Otra de las cosas importantes para la coronación del rey Carlos III es la música, por lo que el soberano eligió 12 temas que sonarán durante la ceremonia religiosa donde será ungido y nombrado monarca de Reino Unido.

Carlos indicó que durante su coronación quería que estuviera presente la variedad cultural de las naciones que va a dirigir, por lo que él mismo eligió los temas que se interpretarán el próximo 6 de mayo en la Abadía de Westminster.

Las obras encargadas incluyen un nuevo Himno de la Coronación de Andrew Lloyd Webber , una Marcha de la Coronación de Patrick Doyle , una nueva comisión para órgano solista que abarca temas musicales de países de la Commonwealth de Iain Farrington , además de nuevas obras de Sarah Class, Nigel Hess, Paul Mealor, Tarik O'Regan, Roxanna Panufnik, Shirley J. Thompson, Judith Weir, Roderick Williams y Debbie Wiseman.

En homenaje a su padre Felipe, duque de Edimburgo, Carlos pidió que se toque la música ortodoxa griega en el Servicio realizado por el Conjunto de canto bizantino.