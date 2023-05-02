“Golden Orb”, el protocolo de coronación del rey Carlos III; ¿en qué consiste?

La denominada "Operación Golden Orb", es un protocolo que se pondrá en marcha para la coronación del rey Carlos III. Se trata de un plan que lleva más de diez años en preparación y que ha sido creado por un comité cuyas reuniones se efectúan en secreto.

¿En qué consiste la coronación del rey Carlos III de Inglaterra?

El protocolo secreto del "Golden Orb", hace referencia a uno de los símbolos del poder del monarca de Inglaterra, en este caso del rey Carlos III. La "Orbe de Oro, que también pertenece a las Joyas de la Corona británica y se utiliza en la ceremonia de coronación junto al cetro, el anillo y la espada imperiales".

Un grupo secreto y miembros del comité de la "Golden Orb", ha seleccionado cada detalle de lo que será la ceremonia de coronación del rey Carlos III, heredero de la Corona Británica y de su esposa, la reina Camila.

Cabe señalar que las elecciones que forman parte del "Golden Orb", han sido tan confidenciales que aún en vísperas de la Coronación, no se ha hecho público su nombre.

Francotiradores en los tejados, detección al estilo de los aeropuertos y una zona de exclusión aérea, forman parte del operativo de la policía británica que además colocó un anillo de acero alrededor de Londres mientras se preparan para la coronación del rey Carlos III, todo como parte de su estrategia de seguridad denominada "Operación Golden Orb".

Cientos de policías se preparan para la coronación del rey Carlos III, con una estrategia de seguridad. La policía de todo el país estará en el evento estatal más grande de Gran Bretaña, luego del funeral de la Reina Isabel II, en septiembre de 2022.

Los oficiales se alinearán en la ruta de la procesión del Rey desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster el sábado 6 de mayo de 2023.

Operation Golden Orb: The Coronation Plan for King Charles III | ABC News | Video Lab https://t.co/hHjIBiM8ki via @YouTube — URBAN POP FAN (@UrbanPopFan) May 1, 2023

Golden Orb, operación para la coronación del rey Carlos III

El duque de Norfolk, Edward Fitzalan-Howard, conde mariscal, quien es presidente del comité, tiene la responsabilidad de la organización y coordinación de esta ceremonia. Además, el comité del "Golden Orb" se encuentra conformado por renombradas figuras de la aristocracia británica y de otros estamentos de la sociedad del Reino Unido.

Es responsable de todas las ceremonias de Estado que involucran al monarca de Inglaterra, desde la Edad Media y en este caso de la coronación del rey Carlos III.

El comité que determina la operación "Golden Orb", trabaja sin interferencia del Palacio de Buckingham ni mucho menos de la residencia del príncipe de Gales o Clarence House.

Cabe señalar que el duque de Norfolk , también preside un comité cuyo nombre en código es "London Bridge", que fue reponsable de planificar el funeral de la Reina Isabel II y trabaja de forma similar.

We joined @GSM_Edinburgh at Redford Barracks, Edinburgh as Balaklava Company 5th Battalion @The_SCOTS @ASengaged @BritishArmy held an Assurance Parade in readiness for Operation Golden Orb. pic.twitter.com/geMZnYaMoK — BFBS Scotland (@BFBSScotland) April 24, 2023

¿Quiénes son los invitados a la coronación del rey Carlos III?

La coronación del rey Carlos III contará con unos dos mil invitados, frente a los ocho mil que abarrotaron la Abadía de Westminster para la coronación de su madre, al extinta reina Isabel II, en el añode 1953. Entre estos invitados se encuentran 400 jóvenes de organizaciones respaldadas por la familia real.

Líderes y dirigentes mundiales como Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y jefes de Estado de Francia Emmanuel Macron; Alemania, Frank-Walter Steinmeier; de Polonia Andrzej Duda o Filipinas Ferdinand Marcos Jr también asistirán a la ceremonia de coronación del rey Carlos III.

Además del primer ministro británico, Rishi Sunak, y su esposa, Akshata Murthy, junto con miembros del Gobierno de Inglaterra, también acudirán representantes de la sociedad civil británica, entre los que se destacan el colegial inglés Max Woosey y Richard Thomas, que entregó miles de medicamentos a personas enfermas durante los confinamientos por la Covid-19.

Accepting the invitation of His Majesty King Charles III. and Queen Camilla, I will travel to London on Friday to attend the coronation of the royal couple at Westminster Abbey to express my high regard for @RoyalFamily and strengthen the alliance between 🇭🇺 and the 🇬🇧. pic.twitter.com/thwSaBVxV3 — Katalin Novák (@KatalinNovakMP) May 2, 2023

Miembros de la Familia Real, jefes de Estado, líderes mundiales y representantes de la Iglesia, en lista de invitados a la coronación del rey Carlos III

Integrantes de otras monarquías como los reyes Felipe VI y Letizia de España, los príncipes Federico y María de Dinamarca, los príncipes Fumihito y Kiko de Japón, los príncipes Alberto II y Charlene de Mónaco, el rey Abdulá II y la reina Rania de Jordania estarán entre los invitados a la coronación del rey Carlos III.

También asistirán unos 80 miembros de las Cámaras baja y alta del Parlamento británico, además de Tom Parker Bowles y Laura Lopes, hijos del primer matrimonio de la reina Camila.

Entre los asistentes que han desatado más polémicas, se encuentra la asistencia del príncipe Enrique, hijo menor del rey y quien se distanció de la mayoría de miembros de su familia tras renunciar a sus funciones y criticar públicamente a la monarquía británica.

Enrique, confirmó su asistencia luego de meses de negociaciones con el Palacio de Buckingham. Cabe señalar que él no estará acompañado por su esposa Meghan, quien permanecerá en California junto con sus hijos.

#Realeza los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y los duques de Sussex, Enrique y Megan, observaron los tributos de la población a la reina Isabel II en el Castillo de Windsor, en Londres.

Vía @ABC pic.twitter.com/6jpELHDMR9 — Radio Caracas Radio (@RCR750) September 10, 2022

¿Qué papel tendrá la Guardia Real inglesa en la coronación de Carlos III?

El próximo sábado 6 de mayo de 2023, el rey Carlos III será coronado y proclamado nuevo Rey de Inglaterra en un acto lleno de solemnidad. En estas jornadas, llama la atención el papel que juega la Guardia Real inglesa en la coronación de Carlos III.

Primero debemos de saber ¿qué es Guardia Real inglesa?, que se trata del contingente de infantería encargado de custodiar el Palacio de Buckingham y el palacio de St. James, incluida la Clarence House de Londres.

Un Guardia Real puede proporcionar el servicio de guardia militar, rendir honores y dar escoltas solemnes a "S. M. el Rey" y a los miembros de su real familia que se determinen, prestando análogos servicios a los jefes de Estado extranjeros cuando se ordene, como en este caso, durante la coronación del rey Carlos III.

Fecha, hora y cómo ver la coronación del rey Carlos III en vivo por TV Azteca

La coronación del rey Carlos III y de su esposa Camila, Reina consorte, tendrá lugar en la Abadía de Westminster el sábado 6 de mayo de 2023. La ceremonia será oficiada por el arzobispo de Canterbury. y podrá seguirla en vivo por TV Azteca.