Mueren 21 corredores por hipotermia durante ultramaratón en China

21 corredores murieron de hipotermia durante un ultramaratón de 100 kilómetros que fue realizado en una zona montañosa de China, de acuerdo con medios locales.

Los hechos ocurrieron luego de que los corredores fueron sorprendidos por condiciones climáticas adversas como granizo, lluvias y fuertes rachas de viento que disminuyeron la temperatura en un parque forestal cerca de la ciudad de Baiyin, en Gansu, China.

En total, en el ultramaratón en China participaron 172 corredores, pero los otros 151 restantes se encuentran sanos y salvos.

El alcalde de Baiyin, China, Zhang Xuchen, informó que ocho participantes fueron atendidos en el hospital por presentar lesiones leves. Sin embargo, en el tramo de los kilómetros del 20 al 31 se vio afectado porque la temperatura descendió bruscamente.

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Los corredores realizaron llamadas a los organizadores del ultramaratón para pedir ayuda, por lo que enviaron a un equipo de rescate que logró salvar a 18 deportistas.

Las tareas de rescate y búsqueda de los corredores también se vieron afectadas porque la temperatura continuó descendiendo por la noche.

En las labores de rescate participaron más de 700 socorristas que ayudaron a buscar a los desaparecidos. Los rescatistas tenían linternas frontales y escalaban el terreno rocoso de Baiyin, China. Una vez que lograron encontrar a algunos corredores del ultramaratón los cubrieron con mantas de emergencia para conservar la temperatura.

15 people were dead with 6 others still missing after downpours engulfed a marathon competition in Baiyin City, NW China's Gansu on Saturday. The rest 151 runners were safely evacuated. Rescue work is still underway. pic.twitter.com/QUW5LHCKlr — People's Daily, China (@PDChina) May 22, 2021

¿Cómo es la zona donde murieron los corredores en China?

La provincia de Gansu, en China, donde fue organizado el ultramaratón, es una de las regiones más pobres del país. Al norte limita con Mongolia y con Xinjiang al oeste.

En otras fechas, esta región fue azotada por inundaciones y deslaves que han cobrado la vida de personas, además es propensa a sufrir terremotos. Los deslizamientos de tierra en el lugar causaron más de mil muertos en una ciudad en 2010.

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