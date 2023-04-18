Congreso de CDMX recibe más de 30 mil firmas a favor de las corridas de toros

Respaldada por más de 30 mil firmas, en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), Charros, toreros, galleros y defensores de las tradiciones en la capital del país presentaron la iniciativa ciudadana En defensa de la cultura y nuestras tradiciones, que busca principalmente que no se acaben con las corridas de toros.

Pepe Saborit, director de Tauromaquia Mexicana, destacó que hace unos meses, los grupos prohibicionistas presentaron una iniciativa para cancelar la fiesta brava en la capital, por lo que el sector taurino se organizó para mantener las libertades con las que aseguró los capitalinos cuentan.

"Esta iniciativa, es mantener a la Ciudad de México con el derecho de seguir manteniendo las corridas de toros, la iniciativa involucra a todas esas tradiciones, de hecho la iniciativa, se llama: Defensa de la Cultura y Nuestras Tradiciones, incluyendo la Charrería, la Gallistica".

Saborit mencionó, que ellos quieren la regularización de las corridas de toros y no la prohibición y destacó que los taurinos están a favor del bienestar animal.

“Esta a favor del bienestar animal, con regulaciones, queremos que exista esta raza que es única, lo sabemos con otras iniciativas y leyes que han hecho contra los animales, el discurso animalista es muy seductor y la Tauromaquia, lamentablemente la banalizan y con esas prohibiciones terminarían dañando esa raza", señaló.

Tauromaquia en la CDMX no está prohibida

El experto recordó que la Tauromaquia en la CDMX no está prohibida:

“ La Tauromaquia en la Ciudad de México no está prohibida, estos grupos prohibicionistas con artimañas, con esta intención de imponer su moral, se han ido vía judicial y una asociación civil de dos personas y con un poder judicial que a veces es más activista, que ejercer o hacer justicia han suspendido la actividad de la Plaza México, por un amparo, es una suspensión en la Plaza México, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, si se pueden dar festejos taurinos..”

Finalmente, Pepe Saborit destacó la importancia económica de la Fiesta Brava en el país: “Son 800 millones de impuestos que generan la Tauromaquia, son más de 80 mil empleos directos, más 140 mil indirectos, alrededor de 7 mil millones de pesos anuales en la Tauromaquia nacional, y te lo digo porque es muy difícil hablar localmente".

Plaza México, donde se realizan las corridas de toros|Twitter @LaPlazaMexico

Vale la pena destacar que desde diciembre pasado en el legislativo capitalino, por falta de análisis y consenso entre los diputados, se encuentra en la congeladora una iniciativa que busca prohibir las corridas de toros en la capital del país.

La iniciativa será analizada por el Congreso de la CDMX en las próximas semanas y se harán foros de análisis. El 6 de diciembre, la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la CDMX decidió echarse un paso atrás y retirar el dictamen aprobado.

