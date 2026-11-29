Toma tus precauciones si vives al oriente de la Ciudad de México, porque desde este sábado 28 de noviembre hay corte de agua en dos alcaldías por trabajos de reparación.

Te cuento qué zonas resultaron afectadas, cuándo vuelve el servicio y cómo solicitar una pipa gratis.

¿Por qué hay corte de agua en Iztapalapa y Tláhuac?

Personal de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, repara una fuga en un acueducto ubicado en calle Langosta y avenida La Turba.

Debido a estas labores, quedaron fuera de operación de manera temporal los pozos Tecomitl 5 y 6, además de Tulyehualco 10 y Santa Catarina 3.

¿Qué zonas de la CDMX tienen baja presión en el agua?

De acuerdo con el aviso oficial, la disminución en el suministro de agua potable afecta la zona suroriente de la alcaldía Iztapalapa, así como algunas colonias ubicadas en las zonas nororiente y norponiente de Tláhuac.

¿Cuándo regresa el servicio de agua?

Las autoridades capitalinas comentaron que el suministro quedará restablecido el martes 1 de diciembre, una vez que concluyan los trabajos de reparación en la infraestructura hidráulica.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de @Alc_Iztapalapa y @TlahuacRenace:



👷‍♀️Personal de la Comisión Nacional del Agua @conagua_mx realiza trabajos de reparación a una fuga de agua en el acueducto ubicado en Calle Langosta y Av. La Turba.



🛠️ Se… pic.twitter.com/ZAuHVXrkEz — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) November 28, 2026

¿Cómo pedir pipas de agua gratis?

Para apoyar a los habitantes durante estos días, la SEGIAGUA activó un operativo especial con pipas de agua potable gratuitas para las zonas afectadas, las cuales se pueden solicitar marcando a la Línea H2O en el número *426.

¿Dónde consultar información y reportes?

Los vecinos también pueden seguir las actualizaciones del servicio a través del canal oficial de WhatsApp de la dependencia, sus redes sociales, @SEGIAGUA, o mediante el chat Mixtli en el número 56 2071 1692.