Mega corte de agua afectará a CDMX antes de Día de Muertos; lista de calles y colonias sin suministro

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) anunció un corte de agua en algunas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), afectando a decenas de habitantes a partir del miércoles 28 de octubre.

Las zonas afectadas abarcan 3 alcaldías, por lo que en Azteca Noticias te compartimos la lista de colonias y calles afectadas para que tomes precauciones antes del Día de Muertos.

Corte de agua en Halloween en la alcaldía Gustavo A. Madero; zonas afectadas

En la alcaldía Gustavo A. Madero se programó una suspensión temporal del servicio de agua potable en la calle Fernando Amilpa, ubicada en la colonia CTM El Risco.

Los trabajos se realizarán por tramos y en un horario de 8:00 a 12:00 horas, de acuerdo con el siguiente calendario:



Miércoles 28 de octubre: de Andador 18 a Andador 20.

Jueves 29 de octubre: de Andador 20 a Andador 22.

Viernes 30 de octubre: de Andador 22 a Andador 24.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de @TuAlcaldiaGAM: 👷‍♀️ Derivado de los trabajos de rehabilitación sin zanja en la colonia CTM El Risco, se le recuerda a los usuarios que habrá interrupción del suministro de agua potable en la calle Fernando Amilpa, en el horario de las 8:00 a las 12:00 horas, de la siguiente manera: 📍 De la calle Andador 18 a Andador 20, el 28 de octubre; Andador 20 a Andador 22, el 29 de octubre; y Andador 22 a Andador 24, el 30 de octubre. 🛠️ Al reanudarse el flujo, se prevé la presencia temporal de sedimentos, por lo que se sugiere: 📍 Realizar un breve desfogue (dejar correr el agua hasta que salga clara). 📍 Recolectarla para su uso en labores de limpieza, sanitario o riego, y evitar su desperdicio. 💧En caso de ser necesario, los vecinos podrán solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426. 📲 Canal de WhatsApp https://t.co/SOxkFNzLvp 📲 https://t.co/IPaJqXNezk 📲 https://t.co/w9lA2EbakO 🔎 Consulta el chat Mixtli: 56 2071 1692 — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) October 28, 2026

Corte de agua en Cuauhtémoc: ¿hasta cuándo regresa el agua?

En la alcaldía Cuauhtémoc también se espera un corte de agua por trabajos de sustitución de tuberías, según informó la dependencia capitalina.

Se esperan mayores afectaciones en la calle Violeta, ubicada en la colonia Buenavista, específicamente en el tramo comprendido entre Zaragoza y Aldama.

SEGIAGUA espera que el servicio se restablezca hasta el jueves 29 de octubre, a partir de las 22:00 horas, por lo que el agua podría regresar a modo de tandeo, hasta que la infraestructura hidráulica quede lista.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de @AlcCuauhtemocMx: 👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realizará trabajos de sustitución de tubería de agua potable sobre calle Violeta entre Zaragoza y Aldama, en la colonia Buenavista. 🛠️ Se prevé una interrupción del suministro de agua potable en la colonia Buenavista. 🧰 El servicio será restablecido el 29 de octubre a las 22:00 horas al finalizar las labores correspondientes. 💧En caso de ser necesario, los vecinos podrán solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426. 📲 Canal de WhatsApp https://t.co/SOxkFNzLvp 📲 https://t.co/IPaJqXNezk 📲 https://t.co/w9lA2EbakO 🔎 Consulta el chat Mixtli: 56 2071 1692 — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) October 28, 2026

Corte de agua en Xochimilco: afectaciones en 5 colonias

La dependencia informó que debido a trabajos de mantenimiento en los filtros de la Planta Potabilizadora S-13, se interrumpiría temporalmente el suministro de agua en la alcaldía Xochimilco.

Horas más tarde, las autoridades informaron que se reprogramaron los trabajos de mantenimiento, por lo que estas colonias conservarán el suministro hasta nuevo aviso.



Las Mesitas

El Sacrificio

Cristo Rey

Los Reyes

Centro de Xochimilco

💧🚧Informamos que debido a trabajos de mantenimiento de SEGIAGUA en la Planta Potabilizadora S-13, se interrumpirá temporalmente el suministro de agua en Las Mesitas, El Sacrificio, Los Reyes y Centro de Xochimilco. El servicio se restablecerá el 28 de octubre a las 14:00 hrs. https://t.co/dA3KChZJsa — Alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl) October 28, 2026

¿Cómo pedir una pipa de agua gratis en CDMX?

En caso de que se presente una interrupción del suministro y los habitantes necesiten usar el servicio de pipas gratis, se recomienda llamar a la *Línea H2O, en el número 426.

Al llamar, se recomienda dar la dirección completa del domicilio, incluyendo la colonia y la alcaldía, También se recomienda preguntar por la disponibilidad y las condiciones del servicio en la zona.

La atención y la asignación de pipas están sujetas a la disponibilidad y a los procedimientos de las autoridades correspondientes.