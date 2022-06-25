Joe Biden promulga ley para reforzar la seguridad en acceso de armas

Joe Biden, presidente de Estados Unidos (EU), promulgó una ley alcanzada por un acuerdo entre demócratas y republicanos, con el fin de reforzar la seguridad en el acceso de armas, convirtiéndola en la primera gran reforma federal de armas en tres décadas.

La legislación surgió a raíz de los recientes tiroteos masivos registrados en una escuela primaria de Uvalde, Texas y en un supermercado de Buffalo, Nueva York.

Además la ley aparece días después de que la Corte Suprema ampliara los derechos de posesión de armas en Nueva York.

“Acabo de promulgar la Ley bipartidista de comunidades más seguras. Si bien este proyecto de ley no hace todo lo que quiero que haga, sí incluye acciones que he solicitado durante mucho tiempo y que salvarán vidas. Hoy actuamos por las familias que han perdido sus almas a causa de una epidemia de violencia armada”, expresó Joe Biden a través de su cuenta de Twitter.

I just signed into law the Bipartisan Safer Communities Act. While this bill doesn't do everything I want it to, it does include actions that I've long called for that will save lives.



Today, we acted for the families that have lost their souls to an epidemic of gun violence. pic.twitter.com/QWg3orWuS1 — President Biden (@POTUS) June 25, 2022

¿Qué incluye esta nueva ley para la seguridad de acceso de armas?

El presidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden, explicó que con esta nueva ley, se tomarán medidas en la verificación de antecedentes legales al momento de permitir el acceso de armas a jóvenes de 18 a 21 años de edad.

A pesar de que esta ley no prohibirá la venta de rifles de asalto o cargadores de alta capacidad, se tomarán medidas contra la venta de armas a compradores acusados o condenados por violencia doméstica.

Además, la ley para la seguridad en el acceso de armas, proporcionará nuevos fondos federales a los estados que administran las leyes “bandera roja”, la cual está destinada a quitarles las armas a las personas que se consideran peligrosas para ellos mismos y para los demás.

Tune in as I sign into law S. 2938, the Bipartisan Safer Communities Act, and deliver remarks on reducing gun violence and saving lives. https://t.co/evfofKN84e — President Biden (@POTUS) June 25, 2022

Corte Suprema avala portación de armas en público en Nueva York

Hace unos días, la Corte Suprema de Estados Unidos (EU) avaló el derecho a portar armas en público para “defensa personal” en Nueva York.

Con seis votos a favor y tres en contra, la Corte Suprema eliminó las restricciones para los ciudadanos de Nueva York sobre usar armas de fuego sólo en sus hogares, por lo que ahora podrán portarlas en la calle, siempre y cuando las mantengan ocultas.

El juez Clarance Thomas, declaró que el fallo protegerá la Constitución de Estados Unidos (EU), la cual habla sobre “el derecho de un individuo a portar un arma de fuego para defensa propia fuera del hogar”.

The Supreme Court STRIKES DOWN a New York gun-control law that required people to show "proper cause" to get a license to carry a concealed handgun outside the home. The vote is 6-3. https://t.co/jA2Gl7lTiG — SCOTUSblog (@SCOTUSblog) June 23, 2022

Con información de Reuters.

