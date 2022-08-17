Cosmonauta termina caminata espacial por problema en su traje

Un problema en el traje de un Cosmonauta, le obligó a terminar con su caminata espacial mucho antes de tiempo.

Oleg Artemyev llevaba casi tres horas de una caminata espacial cuando debido a un problema eléctrico en su traje, le obligó a regresar al interior de Complejo Orbital.

El astronauta de Rusia (Cosmonauta) trabajaba en el exterior de la Estación Espacial Internacional, cuando súbitamente tuvo que regresar a la esclusa del laboratorio, luego que un problema eléctrico en su traje, obligara a Control de Misión en Tierra (desde Moscú), a poner fin a la caminata espacial antes del tiempo programado, informaron fuentes tanto de Estados Unidos como de Rusia.

Oleg Artemyev llevaba prácticamente tres horas de su caminata espacial que había sido programada con una duración de seis horas, cuando súbitamente, los niveles de voltaje de la batería de su traje comenzaron a bajar. Esto obligó a que los controladores desde Moscú, ordenaran el regreso inmediato del Cosmonauta a la esclusa de la Estación Espacial Internacional, para evitar un problema mayor.

Artemyev is back inside Poisk - on Station power - and sounds fine. Matveev is still outside, and waiting for controllers to work on the forward plan. They got to 2.5 hours into the EVA. pic.twitter.com/JN3Al0UQbE — Chris Bergin - NSF (@NASASpaceflight) August 17, 2022

Cosmonauta regresa a la Estación Espacial Internacional tras problemas con su escafandra

En una transmisión del audio efectuada en directo entre el espacio y la Tierra, se pudo escuchar a uno de los controladores de Rusia mientras le decía: "Oleg, déjalo todo y regresa".

Debido al repentino problema en el traje del Cosmonauta, Control de Misión en Tierra desde Moscú le insistió: "Suelta todo y regresa de inmediato (...) Vuelve y conéctate a la energía de la estación".

El Cosmonauta, Oleg Artemyev, regresó a la esclusa y conectó su traje a la energía de la Estación Espacial Internacional.

Los controladores de vuelo desde Rusia, optaron por terminar la caminata espacial antes de tiempo una vez que Denis Matveev, el otroCosmonauta que realizaba la operación junto con Artemyev, colocó el brazo robótico que habían estado mejorando para su posición correcta.

Rob Navias, portavoz de la NASA señaló que Artemyev "nunca estuvo en peligro". Cabe señalar que la Estación Espacial Internacional ha albergado a asronautas de tripulaciones internacionales (Los Cosmonautas, Taikonautas, etc.) durante más de dos décadas.

Cosmonauts Oleg Artemyev and Denis Matveev safely concluded their spacewalk at 1:54pm ET today after Artemyev's spacesuit displayed abnormal battery readings. More: https://t.co/M90zS7JZzD pic.twitter.com/MAolxUX7mO — International Space Station (@Space_Station) August 17, 2022

¿Cuál es la diferencia entre un astronauta y un cosmonauta?

Históricamente, el Astronauta y el Cosmonauta han sido científicos y pilotos entrenados para llevar a cabo misiones espaciales. La diferencia siempre ha sido política, el astronauta fue enviado por estadunidenses en nombre de la "humanidad", mientras que el Cosmonauta fue enviado por los rusos en nombre de la "revolución".