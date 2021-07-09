África vive la semana más desastrosa por Covid-19; viene lo peor: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mencionó que los contagios de Covid-19 han aumentado en África. Sin embargo, el proceso de vacunación es lento y pocas personas han recibido la dosis.

Durante la última semana, en África se registraron más de 251 mil nuevos casos de Covid-19, lo que significó un incremento del 20% en comparación con la semana anterior, de acuerdo con datos de la OMS.

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La directora regional de la OMS, Matshidiso Moeti, explicó que hasta la fecha, en África se han registrado más de 5 millones 700 mil contagios de Covid-19 y cerca de 148 mil defunciones relacionadas con complicaciones por la enfermedad.

“África acaba de vivir la semana más desastrosa de la historia de las pandemias en el continente. Pero lo peor está por venir, pues la tercera ola no cesa de expandirse de manera acelerada y gana terreno”, declaró la directora regional de la OMS.

Además del aumento de contagios de Covid-19, las tasas de vacunación siguen bajas en África, ya que solo 16 millones de personas han recibido el esquema completo, es decir, dos dosis, lo que representa el 2 por ciento de la población.

Países con más casos de Covid-19 en África

De acuerdo con el Centro de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el sur del continente es la región más afectada por el brote de Covid-19. Le siguen países del norte y este, mientras que el centro es la zona menos afectada.

|Crédito: Reuters

Los países que más casos han presentado en África son Sudáfrica, Marruecos, Túnez, Etiopía y Egipto, de acuerdo con cifras del CDC.

UNICEF firma acuerdo para llevar vacunas a África

Este jueves, la Unicef firmó un acuerdo con la compañía Janssen para suministrar 220 millones de dosis de su vacuna contra el Covid-19 para los 55 estados miembros de la Unión Africana (UA) con fecha límite a finales de 2022.

Además, la OMS anunció que en las últimas dos semanas han sido entregadas a África más de 1.6 millones de dosis enviadas a través del mecanismo Covax.

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