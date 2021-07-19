Reino Unido vive su “Freedom Day”, por fin de medidas sanitarias

Reino Unido celebró este 19 de julio su "Freedom Day", día que representó el fin de las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19.

De acuerdo con medios británicos, cientos de personas abarrotaron bares y centros nocturnos desde la medianoche de este lunes, pues fueron más de 12 mil recintos de este tipo los que abrieron sus puertas por primera vez desde que comenzó la pandemia de Covid-19.

Las ciudades de Londres, Leeds, Manchester y Newcastle vivieron escenas similares a las del festejo de Año Nuevo, con los jóvenes haciendo un conteo regresivo para poder ingresar de nuevo a los centros nocturnos.

El "Freedom Day" representa la reapertura total de restaurantes, bares, pubs, centros nocturnos y la industria del entretenimiento en general, junto con la reapertura total de todos los negocios y la libertad de elegir si se usa o no el cubrebocas, todo mientras el Reino Unido ha contabilizado más de 50 mil casos diarios de Covid-19.

People arrive for the “00:01" event organised by Egyptian Elbows at Oval Space nightclub, as England lifted most coronavirus disease (COVID-19) restrictions at midnight, in London, Britain, early July 19, 2021. REUTERS/Natalie Thomas|NATALIE THOMAS/REUTERS

La eliminación total de restricciones llega a días de que expertos señalaran que la reapertura total de actividades en un momento en el que los casos van en aumento podría traer una explosión de contagios, en la que podrían registrarse 100 mil nuevos casos diariamente.

El epidemiólogo Neil Ferguson, del Imperial College de Londres, señaló que esta cifra podría duplicarse en septiembre.

FILE PHOTO: People sit at an outdoor restaurant on the South Bank during sunny weather, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in London, Britain, June 5, 2021. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo|HENRY NICHOLLS/REUTERS

Te puede interesar: Variante Delta, causante del 60% de nuevos casos de Covid-19 en CDMX

Freedom Day llega con Boris Johnson aislado

El ansiado "Freedom Day" británico llegó luego de que se confirmara que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, debía permanecer en aislamiento por haber estado en contacto con el ministro de salud, Sajid Javid, quien dio positivo a Covid-19 el viernes pasado.

Sobre esta situación, el líder británico publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, en donde pidió a la población actuar con responsabilidad en medio de la "nueva libertad", pues el virus aún no ha sido vencido.

La decisión de la reapertura total tiene que ver con la gran campaña de vacunación implementada en Reino Unido, donde el 88 por ciento de la población adulta ha recibido al menos una dosis de las vacunas, mientras que el 68.3 por ciento ya cuenta con el esquema completo. De continuar con este ritmo, el 100 por ciento de la población adulta ya debería estar vacunada para septiembre, con excepción de los que se rehúsan.

Es esta situación la que dio pie al "Freedom Day", pues aunque las personas aún pueden contagiarse, las vacunas reducen los riesgos de hospitalización y muerte.

Te puede interesar: México dona equipo médico a Cuba para atender Covid-19

