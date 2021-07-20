Islandia no registra muertes por Covid-19 en todo el 2021

Islandia se ha convertido en un referente en cuanto al manejo de la pandemia y prueba de ello es que no se han registrado muertes por Covid-19 en todo lo que va del 2021.

La última vez que este país presentó una muerte derivada del coronavirus fue el 29 de diciembre de 2020, además de que ya casi se cumplen dos meses sin registrar nuevos casos de Covid-19, pues el último contagio se registró el 26 de mayo.

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La pandemia de Covid-19 en Islandia

La isla nórdica podría ser considerada como un ejemplo sumamente exitoso en cuanto al manejo de la pandemia, pues de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, desde el inicio de la pandemia se han registrado seis mil 555 casos de coronavirus, y se han contabilizado apenas 29 muertes derivadas de Covid-19.

El peor día en cuanto a contagios en Islandia se vivió el pasado 9 de octubre, cuando se contabilizaron 106 casos nuevos en 24 horas, mientras que la peor jornada en cuanto a muertes ocurrió el 15 de marzo de 2020, con cinco defunciones.

En cuanto a vacunación, Islandia ya vacunó por completo al 69.79 por ciento de su población, administrando 519 mil dosis. Hasta ahora, 252 mil 152 personas ya cuentan con el esquema de vacunación completo, de los 356 mil 991 habitantes que residen en la isla.

Por ahora, la situación en Islandia se mantiene estable y sin temores a una nueva ola de contagios, como sucede en el resto del mundo, pues la exitosa campaña de vacunación implementada por el país ha funcionado.

El éxito de Islandia contra el Covid-19 también se debe a que desde la llegada del virus, las pruebas de detección se realizan de forma diaria en todo el territorio, y no sólo se reservan para personas con síntomas, como pasa en gran parte del mundo. Esto ha permitido que las actividades escolares y comerciales sigan abiertas sin que la población esté en riesgo.

Mientras tanto, a nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que hasta este martes se han contabilizado 190 millones 770 mil 507 casos positivos de Covid-19, además de que las muertes por la enfermedad llegaron a los cuatro millones 95 mil 924.

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