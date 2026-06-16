Ingenio de estudiantes tamaulipecos: Chabot y Barba, los robots que inspiran a la juventud y van al mundial de robótica

El talento tecnológico en México avanza a paso firme desde las escuelas del noreste del país. Mediante la programación de sistemas de voz propios, sensores avanzados y un esquema de control intuitivo, un grupo de jóvenes logró realizar proyectos de robótica que compiten al más alto nivel global. Los desarrolladores, en entrevista para Hechos AM, presentaron a Chabot y Barba, robots con inteligencia artificial que irán al mundial de robótica.

Chabot: el humanoide con personalidad e identidad propia

El ingeniero Alan Paz explicó que Chabot es un robot de estructura humana cuya programación fue diseñada íntegramente por manos mexicanas.

El androide cuenta con un modelo de voz alimentado por inteligencia artificial que le permite expresar frases con identidad regional, además de un sistema que graba coordenadas geográficas desde un mando similar al de un videojuego para replicar movimientos complejos, saludos y dinámicas de convivencia.

Barba: un perro robótico enfocado en la búsqueda y rescate

Por su parte, el ingeniero Carlos Torres detalló que el perrito bautizado como Barba cumple con un propósito enfocado en la protección civil y el servicio social.

El equipo de investigadores provee a esta plataforma de sensores de proximidad, cámaras de alta definición y habilidades motrices que le permiten correr, brincar y activarse en zonas de desastre; tareas que combinan con actividades cotidianas como la entrega de pedidos comerciales en videos virales.

Visitas escolares siembran la curiosidad científica en los niños

Uno de los principales objetivos de los creadores es introducir estas tecnologías en la sociedad civil para romper la barrera del escepticismo tecnológico.

Al visitar planteles escolares, la presencia de Chabot y Barba genera un impacto similar al de un evento deportivo, despertando el interés genuino de niños y adolescentes que cuestionan los métodos de fabricación y buscan incorporarse a las carreras de ingeniería.

Trayectoria de triunfos nacionales avala el proyecto local

El desarrollo de estas plataformas no es un esfuerzo improvisado; Alan Paz dijo que el equipo mantiene una participación constante en torneos de robótica desde el año 2022.

Tras acumular primeros lugares en 2023, menciones honoríficas en 2024 y 2025, el grupo obtuvo nuevamente el primer lugar nacional en este 2026, consolidando la eficiencia de sus códigos de programación frente a otras instituciones del país.

Delegación mexicana se alista para el mundial RoboCup

En un plazo de una semana, una delegación conformada por 40 miembros de la comunidad científica de Tamaulipas viajará para competir en el torneo internacional RoboCup.

El grupo se divide en tres equipos de desarrollo, destacando una categoría junior compuesta por jóvenes de entre 14 y 19 años de edad, quienes pondrán a prueba la manufactura de sus piezas mecánicas frente a los laboratorios de robótica más avanzados del mundo.