VIDEO: ¡El futuro es hoy! Robot humanoide y perro mecánico pasean por la Central de Abasto en Iztapalapa

¡México le gana a la IA... otra vez! En redes sociales se viralizó el insólito momento en el que un robot humanoide y un perro mecánico caminaban por los pasillos de la Central de Abastos, en Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX), impactando a miles de usuarios.

Con delantal y sombrero: Así fue la visita del robot humanoide a la Central de Abasto

En el video se puede ver como el robot humanoide camina por un pasillo de frutas y verduras; la máquina va vestida con el tradicional delantal de los vendedores de la Central de Abasto, acompañado de un sombrero de color negro y un paliacate amarrado al cuello.

Las imágenes muestran como el robot va saludando a varios comerciantes durante su recorridos. Algunos vendedores lo miran con sonrisa y curiosidad, mientras otros graban este peculiar momento.

El robot humanoide acudió a la Central de Abasto en compañía de su fiel perro mecánico, una pequeña máquina de color plateado y de cuatro patas.

El video del robot en el mercado sorprendió a miles de usuarios, pues se puede ver como la máquina parece ir caminando y observando todo lo que hay alrededor del lugar.

#Viral || El futuro nos alcanza... 🤖

Clientes y comerciantes de la Central de Abasto de #Iztapalapa se sorprendieron al ver a un #robot humanoide en los pasillos junto a un #perro mecánico 🐶



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¿Qué hacía un robot humanoide en la Central de Abasto en CDMX?

Hasta el momento se desconoce la razón por la que el robot y su perro mecánico paseaban por la Central de Abasto, por lo que no se sabe si se trata de alguna campaña publicitaria o simplemente alguien llevó la máquina al lugar.

Los robots impactaron a las y los comerciantes en el lugar, quienes veían con diversión y asombro la escena que ocurría en sus lugares de trabajo.

¿Qué son los robots humanoides?

A diferencia de los brazos mecánicos que vemos en las fábricas automotrices, un robot humanoide es una máquina diseñada expresamente para imitar la estructura física, los movimientos y los gestos de un ser humano. Esto significa que tienen cabeza, torso, dos brazos y, en muchos casos, dos piernas para caminar.

Su gran ventaja es que, al compartir nuestra misma forma, están hechos para interactuar con herramientas humanas y adaptarse a los mismos entornos por los que nosotros nos movemos todos los días. Impulsados por Inteligencia Artificial (IA), estos robots no solo caminan, sino que ya pueden tomar decisiones autónomas, mantener el equilibrio y realizar tareas complejas... como pasear por un mercado lleno de gente en la Ciudad de México.