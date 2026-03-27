Las 5 nuevas carreras de la UNAM que nadie está estudiando (y tienen 100% de empleo)

Dentro del amplio abanico educativo de la Universidad Nacional Autónoma de México, existe un fenómeno particular donde diversas licenciaturas presentan, año tras año, una cantidad reducida de interesados para los espacios disponibles.

¿Cuáles son las carreras de la UNAM con menos aspirantes (y más futuro) este 2026?

A partir del nuevo ciclo, la ENES Mérida incorporará las carreras de Ingeniería en Computación y Biología a su catálogo actual. Estas nuevas opciones se suman a un ecosistema académico que incluye licenciaturas enfocadas en el entorno y la sociedad, tales como Ciencias de la Tierra, Ciencias Ambientales, Ecología y Geografía Aplicada.

Además de las ciencias naturales, este plantel mantiene una oferta diversa que abarca el Manejo Sustentable en Zonas Costeras, así como disciplinas sociales y creativas como Sociología Aplicada, Arte y Diseño, y Desarrollo y Gestión Interculturales.

En el corazón del Bajío, la ENES León continúa su expansión para atender a una comunidad que actualmente supera los 1,023 alumnos inscritos. Para fortalecer su impacto regional, la institución ha sumado las licenciaturas en Comunicación y Relaciones Internacionales a su oferta educativa.

Carreras con menos demanda

Frente a la saturación de las licenciaturas tradicionales, existe una amplia gama de carreras en artes y humanidades con baja demanda que representan una oportunidad estratégica. Disciplinas como Etnomusicología, Canto, Piano y diversas áreas de Educación Musical, junto con el estudio de lenguas y literaturas modernas (alemán, francés, italiano, entre otras), registran pocos aspirantes anualmente, lo que reduce drásticamente la competencia por un lugar.

Esta tendencia de escasas solicitudes se extiende también a programas consolidados como Letras Clásicas, Desarrollo y Gestiones Interculturales e incluso Lengua y Literaturas Modernas Inglesas. Sorprendentemente, el sector de las ciencias exactas e ingenierías no es la excepción; áreas técnicas vitales como Ingeniería en Geofísica, Geomática, Agrícola y Química Industrial cuentan con una base limitada de solicitantes en cada ciclo escolar.

Lejos de indicar una falta de importancia, esta baja demanda suele derivar del desconocimiento sobre su campo laboral, a pesar de que estas profesiones atienden necesidades críticas para el desarrollo nacional. Esta diversidad académica permite a los estudiantes alejarse de las rutas convencionales y optar por una formación integral en nichos especializados con un alto potencial de crecimiento y menor saturación profesional.

