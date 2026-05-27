Honduras busca replicar modelo de excelencia de Plantel Azteca tras visita oficial

El proyecto académico de Plantel Azteca continúa ganando terreno en el plano internacional al consolidarse como un emblema de calidad formativa. En fechas recientes, un grupo de representantes gubernamentales provenientes de Honduras acudió directamente a las sedes de la Ciudad de México.

Dicha comitiva estuvo comandada por la Primera Dama de aquella nación centroamericana, la señora Lissette del Cid de Asfura, quien tuvo como propósito principal adentrarse en las particularidades que componen su esquema pedagógico.

El recibimiento y la explicación detallada de los métodos institucionales estuvieron a cargo del director general de la Fundación Azteca, Antonio Domínguez, quien se encargó de exponer los cimientos que transformaron a este espacio en una guía de principios y virtudes formativas.

Tecnología y pilares de la metodología escolar

Durante la estancia en el centro escolar, la mandataria hondureña constató los avances de los estudiantes mediante exhibiciones prácticas orientadas al desarrollo tecnológico.

Los alumnos guiaron a los visitantes a través de los laboratorios especializados, donde mostraron diversas iniciativas de robótica, entornos de experimentación creativa conocidos como zonas maker, y programas enfocados en el aprendizaje bajo la metodología STEAM.

Esta forma de instrucción destaca en el sector educativo debido a que va más allá de la enseñanza tradicional de asignaturas comunes, fundamentando su efectividad en 3 ejes rectores indispensables: la edificación del temperamento personal, la autonomía individual y la generación de aportaciones valiosas para el entorno.

Expansión internacional del sistema formativo

El éxito alcanzado por estas estrategias pedagógicas ha permitido que el modelo comience a trasladarse formalmente hacia distintas zonas geográficas, apoyado en dinámicas de trabajo que estimulan de forma prioritaria el sentido de liderazgo y la capacidad de análisis crítico entre la comunidad estudiantil. La experiencia de los proyectos tecnológicos realizados por los propios alumnos causó un impacto favorable en la delegación de Honduras.

Al concluir la supervisión de las áreas de estudio, la Primera Dama manifestó de manera abierta que la institución escolar había conseguido rebasar por completo el panorama que tenía proyectado inicialmente, manifestando el deseo de su gobierno por adoptar e implementar este mismo mecanismo de enseñanza en el sistema escolar hondureño en un plazo cercano.