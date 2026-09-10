El ‘kit de supervivencia’ cubano: Creador de contenido enseña trucos para sobrevivir a los apagones y escasez en Cuba

Un creador de contenido se volvió viral al compartir métodos ingeniosos para la población de Cuba para salir adelante en medio de una crisis energética, revelando inventos caseros que demuestran el poder del ingenio popular ante la falta de luz y la escasez.

El pasado 27 de agosto 2026, se reportó un apagón en cuatro provincias de Cuba tras una falla en el sistema de transmisión, afectando a más de 3 millones de habitantes.

“Quédate que te voy a enseñar”: Los consejos de Dayan Marrero para resistir sin luz ni internet

Dayan Marrero es el creador de contenido que ha dedicado varios videos en sus redes sociales, en los que muestran varios consejos de tecnología útil para los apagones masivos en Cuba, una especie de "reto" de 30 días hasta llegar a los mil seguidores en su cuenta de Facebook.

El creador de contenido se ha popularizado a través de distintas redes sociales debido a los consejos que comparte en cada plataforma, especialmente Facebook.

"Se te va la luz, te quedaste sin internet... Quédate que te voy a enseñar lo que tengo pa' ese problemita", comenta el creador de contenido en uno de sus videos.

Humor, tecnología y resiliencia: Los pilares del contenido de Dayan Marrero

Entre el contenido de Dayan Marrero destacan consejos de tecnología con humor, ironía y realismos, entre los temas que más destacan son:



Ingenio y supervivencia: Comparte desde herramientas improvisadas para iluminar los hogares hasta alternativas caseras para cargar dispositivos móviles o conservar alimentos durante apagones de largas horas.

Comparte desde herramientas improvisadas para iluminar los hogares hasta alternativas caseras para cargar dispositivos móviles o conservar alimentos durante apagones de largas horas. Tono cercano y cotidiano: Aborda las carencias del día a día sin caer en discursos complejos, mostrando cómo las familias enfrentan la rutina con resiliencia y humor.

Aborda las carencias del día a día sin caer en discursos complejos, mostrando cómo las familias enfrentan la rutina con resiliencia y humor. Conexión con la audiencia digital: Sus videos han alcanzado un fuerte impacto tanto dentro de la isla como entre la comunidad en el extranjero, al retratar situaciones con las que miles de cubanos se identifican.

A pesar de que cuenta con pocos seguidores en Facebook, Dayan no se rinde y continúa compartiendo este tipo de contenido para tratar de ayudar a los cubanos en esta crisis tan complicada.