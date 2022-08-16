Cuándo tramitar tu credencial de elector si vives en Edomex o Coahuila

En el 2023 se renovarán gubernaturas en el Estado de México (Edomex) y Coahuila, por lo que si habitas en algunas de estas entidades, es importante que tengas tu credencial de elector actualizada o tramitarse, ¿cuándo tramitar este documento?

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer las fechas en que los habitantes del Edomex y Coahuila podrán sacar su credencial de elector para participar en las elecciones 2023.

🪪Si vives en Coahuila o el Estado de México y cumples 18 años antes o el 4/JUN del próximo año, tramita tu #CredencialParaVotar del 1/SEP de 2022 al 7/FEB de 2023 y participa en las #Elecciones2023MX. https://t.co/QO8XyaLCvG pic.twitter.com/Wu2ffEdh1G — @INEMexico (@INEMexico) August 15, 2022

En caso de que se tramite por primera vez o se cumplan los 18 años antes del 4 de junio de 2023, se puede tramitar la credencial de elector del 1 de septiembre de 2022 al 7 de febrero.

El 17 de abril de 2023 será la fecha límite para que los jóvenes que tramitaron su credencial de elector puedan pasar a recogerla en su módulo más cercano.

Requisitos para la credencial de elector

Para tramitar la credencial de elector son necesarios los siguientes documentos en original para tramitarla en las fechas que indicó la autoridad electoral.

Sin embargo, antes de acudir a un módulo, se deberá ubicar el módulo más cercano al domicilio y tramitar una cita a través de su portal de internet, de lo contrario, no se podrá tramitar la credencial de elector.

Los documentos son:



Documento de Identidad (Originales y sin enmendaduras o tachaduras).

Identificación con fotografía (Vigente o con una fecha de expedición no mayor a 10 años).

Comprobante de domicilio (Originales y con una fecha de expedición no mayor a 3 meses).

El día de la cita, la persona deberá llevar sus documentos y llenar una solicitud digital con los datos registrados.

Las autoridades indicarán la fecha en que se deberá recoger la credencial de elector con el comprobante que se proporcionó el día de la cita.

En caso de que la persona radique en el extranjero, se podrá tramitar la credencial de elector a través de la página web del INE.

Qué se elige en las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila

En ambas entidades, quienes se encuentren en la lista nominal del INE podrán elegir a su gobernador.

Tanto el Edomex como Coahuila son reconocidas por ser los últimos bastiones del PRI.