¿Cuándo vence mi credencial de elector si dice 2023? INE responde

Al inicio de cada año surge la duda sobre la vigencia de la credencial de elector, este 2023 la duda de las personas mayores de edad inscritos en el Padrón del Instituto Nacional Electoral (INE), pero cuándo vence la credencial si dice 2023.

Recordar que la duración del plástico es de aproximadamente 10 años, por lo que en el anverso se indica la vigencia de la credencial del INE.

¡Hola!



Si se trata de la última credencial que tramitaste estará vigente como medio de identificación y para votar hasta el 31 de diciembre de 2023, te sugerimos solicitar el reemplazo por vigencia en los últimos meses del año.



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KR — @INEMexico (@INEMexico) January 3, 2023

En caso de que se indique el año anterior, en este caso 2022, la vigencia de la credencial de elector concluye el 31 de diciembre, por lo que es recomendable actualizarla ante la autoridad electoral.

En el caso de que la credencial del INE indique 2023, quiere decir que la vigencia concluirá en diciembre de ese año.

En diciembre pasado, el INE dio a conocer que se amplió la vigencia de las credenciales de 2022 únicamente para los habitantes de Coahuila y el Estado de México debido a las elecciones de 2023.

Por lo que si la credencial de elector marcaba 2022 se tuvo la oportunidad de usarla el 4 de junio de 2023 solo en estas entidades. En caso de que seas de otro estado, se recomienda sacar una cita para actualizar la credencial, ya que a partir del 2023 no podrá ser usada como identificación oficial.

🪪 El @INEMexico amplía la vigencia de las Credenciales para Votar en #Coahuila y #Edomex que caducan el 1 de enero de 2023, para que puedan ser utilizadas en los procesos electorales locales del 4 de junio. #Elecciones2023MX https://t.co/o7bKSBnigT pic.twitter.com/xzmmFfZ3Gt — Claudia Zavala (@CZavalaP) December 31, 2022

¿Los módulos del INE ya están abiertos?

El INE también dio a conocer que los 900 Módulos de Atención Ciudadana (MAC) ya ofrecen servicio a partir de este 3 de enero de este 2023 en los horarios establecidos.

Recordó que en estos módulos la ciudadanía puede actualizar, tramitar y, en su caso, recoger su credencial de elector.

También pueden sacar su credencial del INE por primera vez, actualizar el domicilio, corregir errores en el nombre de la persona, reponer la credencial de elector en caso de robo o extravío.

El INE recomienda consultar la página ubicatumodulo.ine.mx para conocer dirección, días y horarios de atención de los Módulos.