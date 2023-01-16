¿Puedo sacar la credencial de elector meses antes de cumplir 18 años?

Este 2023 se realizan elecciones en los estados de Coahuila y México (Edomex), en donde se renovará principalmente la gubernatura, algunos habitantes de esas entidades se preguntan si se puede tramitar ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la credencial de elector meses antes de cumplir los 18 años.

El propio instituto electoral aclara en qué casos una persona puede tramitar su credencial de elector si aún no cumple los 18 años, la edad permitida para hacerlo.

@INEMexico mi sobrino cumple 18 el mes de julio y vive en EdoMex.

¿Ya puede acudir a tramitar su INE? — Enrique García Sáenz (@Garcia_Enrique) January 13, 2023

De acuerdo con el INE, los jóvenes que vivan en el Edomex y en Coahuila y deseen participar en las elecciones de 2023 que se harán el próximo 4 de junio deberán contar con su credencial de elector vigente.

En caso de que la persona haya extraviado su credencial de elector tiene hasta el 13 de febrero para solicitar una reposición.

Si la persona necesita una actualización de datos de su credencial de elector, podrá acudir al Módulo de Atención Ciudadana para hacerlo y tramitar una reimpresión entre el 14 de febrero y 19 de mayo.

@INEMexico puedo sacar mi credencial una semana antes de cumplir 18 ????? — Armando Castro (@armando_cb__) January 7, 2023

¿Si tengo 17 años puedo sacar mi INE este 2023?

El INE explicó que las personas que estén a punto de cumplir los 18 años pueden tramitar su credencial de elector siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos.

Cumplir 18 años antes del 4 de junio o incluso si los cumplen el mismo día de las elecciones de 2023.

La persona que lo solicite podrá ser inscrita en la lista nominal del 1 de septiembre de 2022 al 7 de febrero de 2023.

🪪 Si vives en #Coahuila o el #Edomex y cumples 18 años antes o el 4/JUN del 2023, tramita tu #CredencialParaVotar antes del 7/FEB próximo y participa así en las #Elecciones2023MX. https://t.co/QO8XyaLCvG pic.twitter.com/FJLjHQv5SB — @INEMexico (@INEMexico) January 4, 2023

¿Cuánto tiempo tengo para recoger mi INE este 2023?

El INE informó que para quienes ya tramitaron su credencial de elector tienen las siguientes fechas para recogerlas ante el módulo más cercano que tenga.

Para el caso de la inscripción por primera vez, actualización y reposición de credencial de elector, la fecha límite para recogerla es el 17 de abril de 2023.

Para el caso de reimpresión, es el 2 de junio de 2023.

¿Qué se necesita para sacar la credencial de elector?

Para los jóvenes del Edomex y Coahuila que busquen tramitar su credencial de elector, estos son los requisitos para sacarla en cualquiera de los módulos del INE.

*Acta de Nacimiento.

*Identificación con fotografía vigente.

*Comprobante de domicilio con fecha de expedición menor a 3 meses.

