Crimen en Tailandia: Hijo de actor español admitió haber descuartizado a turista

El hijo de un renombrado actor español admitió haber asesinado y descuartizado a un hombre colombiano en Tailandia, con quien aparentemente estaba de vacaciones para apreciar las fiestas de la Luna llena.

El jueves pasado, autoridades de la isla de Koh Pha Ngan encontraron restos humanos en un basurero. La policía local señaló a Daniel Sancho Bronchalo, quien confesó el crimen el viernes 4 de agosto y además de planear el asesinato, arrojó restos del cadáver en bolsas de basura y en el mar.

Las autoridades también encontraron restos humanos en el cuarto de hotel, donde presumen que ocurrió el delito.

“Daniel (Sancho) trató de cubrir el crimen al mentir dónde se había quedado. Reservó dos habitaciones y planeó todo, ya que previamente compró artículos como cuchillos, bolsas de basura y productos de limpieza”, aseveró Surapong Thanomjit, comandante de la región 8 de la policía provincial de Tailandia.

Estas son las imágenes que según la policia tailandesa implicarían a Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, en el asesinato del médico Edwin Arrieta Arteaga. pic.twitter.com/HflBOYv9VJ — ¡¡FURBY SIN PILAS!! - 𝕏 (@FurbySinPilas) August 5, 2023

Imágenes de cámaras de vigilancia muestran a Daniel acompañado de Edwin Arrieta Arteaga, cirujano plástico de origen colombiano, en una motocicleta días antes de que encontraran los restos de la víctima. Medios internacionales aseguran que el móvil para asesinar al médico de 44 años fue por “celos” y por temor a ser “engañado”.

El jueves 3 de agosto pasado, Daniel Sancho denunció la desaparición de Edwin. El joven acudió a una comisaría de Kho Phan Gan. Ahora está bajo custodia de las autoridades.

¿Quién es Daniel Sancho Bronchalo?

Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años, es hijo de Rodolfo Sancho, actor español conocido por sus papeles en teleseries como “El Ministerio del Tiempo”, donde interpretó a Julián, “Isabel”, y “Hospital Central”. Es hijo de la también actriz Silvia Bronchalo.

Daniel no quiso seguir los pasos de su padre en los escenarios, por lo cual es cocinero profesional, trabajó en un servicio de catering y contaba con un canal de YouTube con contenidos relacionados con su labor. En sus redes sociales presumía su afición al surfeo y su placer por los viajes al extranjero.