Declaran muerta a mujer y despierta camino a su propio funeral en Tailandia

Una mujer que había sido declarada como muerta despertó en su propio funeral realizado en una comunidad de Tailandia durante el pasado jueves 29 de junio de 2023.

Chataporn Sriphonla, de 49 años de edad, viajaba en una camioneta en el distrito de Ban Dung con rumbo a un hospital. Sin embargo, en el trayecto, los paramédicos creyeron que la mujer había dejado de respirar y por lo tanto, había perdido la vida.

Ante ello, la tradición budista en dicho país dicta que las personas deben ser cremadas lo más pronto posible, por lo que sus familiares comenzaron a hacer los arreglos para su funeral, compraron un ataúd y solicitaron una reservación ante un templo local.

Mujer 'muerta', de 49 años, se despierta camino a su propio FUNERAL en Tailandia . Chataporn Sriphonla, de 49 años, aparentemente murió en tránsito mientras la transportaban de un hospital a su casa en la provincia de Udon Thani el 29 de junio. pic.twitter.com/q8JAzTEnmy — 𝕲𝖎𝖑𝖇𝖊𝖗𝖙𝖗𝖔𝖓𝖎𝖈𝖍 (@gilbertronich) July 2, 2023

Mali, madre de Chataporn, comenzó a llamar a los demás integrantes de la familia para informarles del fallecimiento de su hija, quien padece de cáncer en el hígado. Al notar que la mujer no daba señales de vida, la camioneta fue desviada hacia el templo Wat Sri Phadung Pattana, donde el supuesto cadáver sería velado.

No obstante, la mujer, que supuestamente estaba muerta, alcanzó a dar un suspiro, respiró y abrió sus ojos de nuevo. Ante ello, Mali llamó de nuevo a sus familiares para informarles de lo ocurrido.

En ese momento, la camioneta que transportaba a la mujer enfiló hacia el Hospital Ban Dung Crown Prince, donde es atendida y recibe supervisión médica. Los doctores le habían indicado previamente que tenía pocas posibilidades de sobrevivir debido al cáncer que padece.

La madre de Chataporn señaló que al informarle que su hija había fallecido, quería que su hija pasara “sus últimos momentos con la familia, por lo que hice los arreglos para que la regresaran a nuestra casa”, según recogen medios internacionales.

¡REVIVIÓ EN SU #VELORIO! 😨



En #Ecuador, un doctor dio por #muerta a una señora de 76 años pero horas más tarde la mujer se levantó en su #ataúd y quedó grabado en #video. https://t.co/UJcLjFd9JI pic.twitter.com/MkQhP4Np3i — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 10, 2023

Caso similar ocurrió en Ecuador

El 9 de junio de 2023, un caso muy parecido ocurrió en Ecuador, cuando Bella Montoya, de 76 años, revivió dentro de su ataúd a pesar de que había dicho declarada clínicamente muestra por los médicos. Aunque la trasladaron a un hospital consciente, murió definitivamente una semana después.