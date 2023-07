Tailandia conmemora el 5° aniversario del rescate de la cueva de Tham Luang

Hace cinco años, un espectacular rescate en Tailandia conmovió al mundo entero. Un equipo de fútbol compuesto por 12 niños y su entrenador fueron rescatados de la cueva de Tham Luang después de 17 días, cuando ya se los había dado por muertos. La historia de los chicos de entre 11 y 16 años incluso ha sido filmada varias veces. Pero, ¿cómo están hoy los niños rescatados?

La cueva de Tham Luang es un imán turístico y ha sido adaptada para volverse accesible mediante escaleras y pasarelas. Pero este 10 de julio de 2023, los sobrevivientes del equipo de fútbol visitaron el lugar donde casi mueren para conmemorar el quinto aniversario de su milagroso rescate.

Durante la ceremonia, también se recordó a los muertos: un buzomurió durante la operación de rescate dentro de la cueva y el capitán del equipo de fútbol, quien falleció el año pasado tras una caída.

Los sobrevivientes a cinco años

Chanin Viboonrungruang, conocido como Titán, es el más joven de los sobrevieintes de la cueva de Tham Luang; a la edad de 11 años era el más joven del equipo de los “jabalíes”. “Después de que me salvaron, de repente la gente me conocía. Mucha gente. Me siento especial, todos querían verme y conocerme. Ni siquiera sabía cómo tratar con todos los conocidos”. Titán todavía juega al fútbol, al igual que la mayoría de los chicos.

El entrenador Nopparat Kantawong señaló que fue difícil para los niños reajustarse tras el rescate de la cueva de Tham Luang: “Tuvieron problemas para volver a sus vidas normales. Pero ahora viven vidas normales, algunos estudian, algunos trabajan, algunos hacen trabajo voluntario. Y tenemos el fútbol para unirnos”. El entrenador debería haber estado con los niños hace 5 años, pero entregó la responsabilidad a su co-entrenador.

¿Por qué quedó atrapado el equipo de fútbol en la cueva de Tham Luang?

El equipo de fútbol compuesto por 12 niños y su entrenador quedó atrapado en la cueva de Tham Luang en Tailandia debido a las fuertes lluvias que inundaron la entrada del sitio. El 23 de junio de 2018, después de un entrenamiento, el grupo decidió explorar la cueva, pero quedaron atrapados cuando las intensas precipitaciones inundaron el camino de regreso, dejándolos varados en una cámara interna de la cueva.

Las operaciones de rescate se llevaron a cabo durante varios días, involucrando a equipos de buceo y expertos internacionales, y finalmente, el último niño y su entrenador fueron rescatados exitosamente el 10 de julio de 2018.