Sin medicinas, sin insumos y sin respuestas: La crisis que golpea a hospitales de México

La crisis del sistema de salud en México volvió a quedar expuesta este fin de semana, con protestas de trabajadores, pacientes y familiares que denunciaron falta de insumos, medicamentos y atención médica.

En distintas entidades, el personal de salud aseguró que las carencias complican su trabajo y afectan directamente a los pacientes. Enfermeras señalaron que incluso han tenido que comprar por su cuenta materiales para atenderlos.

En hospitales también se reportaron familiares obligados a cubrir tratamientos e insumos cuyo costo puede alcanzar miles de pesos.

Pacientes exigen medicamentos y atención médica

Las protestas se extendieron a entidades como Sinaloa, Nayarit, Tabasco, Oaxaca y Veracruz. Entre los reclamos aparecen la falta de camillas, medicamentos y pruebas para recién nacidos.

En Tabasco, un paciente denunció haber pasado tres meses sin recibir su medicamento para la diabetes y se encadenó a una unidad del IMSS-Bienestar para exigir una solución.

Los casos reflejan el malestar de pacientes y trabajadores ante las carencias que persisten en distintas instituciones de salud pública.