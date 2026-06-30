Terremotos en Venezuela: estado de hospitales y escuelas dañadas tras los sismos

A seis días de los terremotos que afectaron a Venezuela, con apenas un minuto de diferencia, este evento sísmico ha sido el que más ha afectado al país latinoamericano en más de un siglo. A medida que pasan los días resalta las necesidades de los damnificados.

Con hospitales, operando por encima de su capacidad, falta de agua potable y muchas escuelas que han sufrido daños importantes estructurales se ha determinado que casi 1/3 de los edificios en uno de los lugares más afectados hasta el momento en el estado deLa Guaira presenta daños.

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Milagros entre los escombros



En medio de la tragedia por los sismos en #Venezuela, historias de supervivencia devuelven la esperanza a decenas de familias que hoy celebran una segunda oportunidad de vida.



Tras cuatro días atrapado bajo un edificio colapsado en La Guaira, Aaron… pic.twitter.com/9YABfJP6N9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 30, 2026

Cientos de escuelas afectadas en la zona cero de Venezuela

Se habla que tan solo en el distrito capital de forma preliminar 432 escuelas han resultado con serias afectaciones, lo que ocasiona que sea difícil continuar con la educación para las niñas y los niños, sin contar que aún falta la evaluación en otros estados, donde también se han habilitado, albergues temporales, en escuelas, que no sufrieron daños importantes, todo esto para las familias desplazadas.

Indignación y polémica en #Venezuela



Impactantes imágenes de drones revelan la magnitud de la tragedia tras el sismo en Caraballeda, La Guaira, donde el colapso de edificios del programa gubernamental Misión Vivienda ha desatado una ola de críticas.



Rescatistas abrieron el… pic.twitter.com/ID0TlSihp5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 30, 2026

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Se habla de que la Unicef, junto al sistema de Naciones Unidas y el gobierno de Venezuela, así como socios humanitarios han desplegado personal adicional y la movilización de suministros para 650 mil personas donde 234 mil son niñas o niños.

#AlMomento | Este martes, el centro de acopio para #Venezuela habilitado en el Estadio Olímpico Universitario, sigue recibiendo donativos para los afectadas por los sismos.



Puedes llevar alimento para bebé, pañales, artículos de higiene y cuidado personal, material de curación,… pic.twitter.com/w8bVs4JBsm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 30, 2026

Balance de hechos tras seis días del doble sismo en Venezuela

Autoridades y organismos de emergencia reportan el siguiente balance preliminar a 6 días del doble terremoto

1,719 personas sin vida

5,034 personas heridas

22,619 personas con atención médica

15,866 personas damnificadas

68 mil personas desaparecidas

58 mil edificaciones presentan daños, entre ellas cientos de estructuras colapsadas por completo

25 mil bomberos, rescatistas, policías y militares permanecen desplegados en las zonas más afectadas

30 países participan en la respuesta internacional con más de 3 mil 600 rescatistas

De acuerdo con datos de la Unicef se requieren 52 millones de dólares para palear las afectaciones provocadas por los terremotos. Se estima que 3.9 millones de niños, niñas y adolescentes viven en las zonas afectadas.