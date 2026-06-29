Derrumbe en forma de panqueque: ¿por qué se cayeron tantos edificios en Venezuela tras los terremotos?

Con edificios reducidos a montañas de concreto, personas intentando sacar de los escombros a sus seres queridos y un ambiente cargado de tristeza, es como luce Venezuela tras ser azotada por dos fuertes terremotos la tarde del miércoles 24 de junio.

En cuestión de segundos, la tierra se sacudió dos veces, y con eso bastó para que los edificios se vinieran abajo. Un colapso que no solo se debió a la fuerza del movimiento telúrico.

¿Qué es el efecto panqueque y por qué es tan peligroso?

El llamado efecto "panqueque", junto con construcciones antiguas, normas de edificación que no siempre se aplicaron y un inusual doblete sísmico, provocó que cientos de casas se desplomaran de forma casi instantánea en ciudades como La Guaira, Caracas y Maracay.

Pero ¿a qué nos referimos con “panqueque”? Este fenómeno también conocido como colapso en acordeón, ocurre cuando un edificio se derrumba sobre sí mismo y cada piso cae encima del anterior, como si fueran capas apiladas.

@aztecanoticias La Guaira vive horas decisivas tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5. Entre edificios colapsados y constantes réplicas, rescatistas trabajan contrarreloj con la esperanza de encontrar sobrevivientes bajo los escombros. Cada minuto puede marcar la diferencia. @edgargalicia_51 ♬ sonido original - Azteca Noticias

En este tipo de derrumbe, las columnas que sostienen la estructura pierden su capacidad de soportar el peso superior. Por ello, cada uno de los niveles comienzan a colapsar uno tras otro hasta que el edificio queda completamente comprimido.

El doblete sísmico en Venezuela: daño en las construcciones

Otro de los factores que más llamó la atención de ingenieros y especialistas fue que Venezuela no sufrió un solo terremoto, sino un doblete sísmico.

Este fenómeno ocurre cuando dos terremotos de magnitud muy similar golpean prácticamente la misma zona con apenas segundos de diferencia.

Para Venezuela, primero llegó un primer sismo de magnitud 7.2 y apenas 39 segundos después llegó otro de magnitud 7.5. Una devastación que ya suma menos de mil 500 muertos y más de 50 mil desaparecidos.

#Venzuela ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Cerco en medio de la tragedia en Venezuela El régimen madurista restringió el acceso al estado de La Guaira, la zona más devastada por el doble terremoto, en un desesperado intento por esconder sus limitaciones ante la llegada de los primeros cargamentos de ayuda humanitaria internacional. Mientras la cifra de víctimas fatales superó los mil fallecidos y los heridos rebasan los 3 mil. La información en #Hechos con Jaime Guerrero #LaGuaira

¿Por qué se cayeron tantos edificios en Venezuela?

Muchas viviendas y edificios fueron levantados durante las décadas de 1950, 1960, 1970 y 1980, antes de que existieran normas antisísmicas más estrictas. En numerosos casos, esos inmuebles nunca fueron reforzados para soportar movimientos de gran magnitud.

También existen desarrollos habitacionales construidos durante periodos de rápido crecimiento urbano en los que, según civiles, las normas de construcción pudieron no aplicarse con el rigor necesario.

A ello se suma que parte de la infraestructura fue edificada de manera informal o bajo reglamentos que hoy ya quedaron desactualizados frente a los estándares modernos de ingeniería.

#Rescate #Esperanza ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Esperanza bajo los escombros En medio de la devastación por los sismos en Venezuela, surge una historia de esperanza. “Tsunami”, un perro rescatista, detectó señales de vida entre los restos de un edificio colapsado en Caracas, lo que permitió salvar a un hombre de 60 años. Un rescate que demuestra que, incluso en la tragedia, la vida sigue abriéndose paso. Christian Arrieta con la información. #Venezuela

Otro elemento clave fue el tipo de terreno donde se encontraban muchas construcciones. Los ingenieros explican que los suelos blandos amplifican las ondas sísmicas. En lugar de disipar la energía, hacen que las vibraciones sean más intensas y prolongadas, aumentando el esfuerzo que reciben columnas, vigas y muros.

De acuerdo con estudios basados en datos del censo de población y vivienda de 2011, cerca del 70% de las viviendas venezolanas se localizan en regiones con una importante amenaza sísmica.

