¿Cómo ayudar a Venezuela desde el extranjero tras los sismos?

La ayuda va poco a poco va llegando a Venezuela; equipos especializados de distintos países han enviado apoyo humano para rescatar y ayudar a los damnificados por los dos terremotos, todo en respuesta a la catástrofe por los sismos de gran intensidad que impactaron Caracas y sus alrededores, dejando un saldo de miles de personas cuyo paradero es desconocido.

La encargada de la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, publicó en sus redes sociales el arribo de elementos del ejército mexicano y canes adiestrados en labores de búsqueda. El Gobierno de México ha movilizado a 250 elementos militares, cinco perros rescatistas, cuatro aeronaves, un dron, así como diversos insumos médicos y herramientas especializadas para las operaciones de auxilio.

¡BIENVENIDO México a Venezuela!



Llegó a nuestro país el personal de rescate proveniente de México, junto con insumos, para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y la atención de las familias afectadas por los sismos. pic.twitter.com/te87ZvACvK — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 26, 2026

Canales oficiales para realizar donativos a Venezuela

Para quienes desean realizar aportaciones directas, las entidades que operan en territorio venezolano han facilitado sus plataformas digitales. Es posible gestionar envíos mediante la Cruz Roja Venezolana, ingresando a su portal cruzroja.ve/, o bien a través de Cáritas Venezuela en su sitio oficial caritasvenezuela.org/donaciones/.

Asimismo, la Cámara Venezolana Americana de Comercio ha habilitado la página Venezuela-ayuda.com, una plataforma diseñada específicamente para la gestión de contribuciones financieras.

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A este esfuerzo se han unido organizaciones de alcance global como International Medical Corps y Save the Children, que mantienen activos sus programas de apoyo en la región.

Líneas de apoyo en México para la localización de familiares en Venezuela

La asistencia también se coordina mediante agencias de las Naciones Unidas. UNICEF México ha puesto en marcha un enlace directo de emergencia para captar recursos destinados a la niñez venezolana.

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Paralelamente, organizaciones con amplia trayectoria en atención a desastres, como Médicos Sin Fronteras y el Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres (CENACED), han sumado sus capacidades operativas. Otras entidades como The House Project y Save the Children México también participan activamente en esta red de ayuda.