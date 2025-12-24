Desabasto de medicamentos e incrementos de precios profundizan crisis de pacientes en San Luis Potosí

El desabasto de medicamentos , la crisis en el sistema de salud y los precios incrementos en farmacias han comenzado a reflejarse directamente en los consultorios médicos y en los hogares de miles de familias. En San Luis Potosí, esta combinación ha provocado que cada vez más pacientes suspendan tratamientos por no poder pagarlos.

Rafael, médico internista, atiende alrededor de 20 pacientes al día. Desde hace varios años, asegura, enfrenta una crisis distinta a la médica: pacientes que no compran sus medicamentos debido a los incrementos de precios derivados del desabasto de medicamentos en el sistema público de salud.

“Pues qué cree, doctor, que no me tomé este mes el medicamento porque sinceramente no tuve para comprarlo”, es una de las frases que escucha con frecuencia en su consultorio.

Una de esas pacientes es Matilde. Su madre, una adulta mayor de 101 años, requiere medicamentos especializados cuyo costo, afirma, se ha triplicado.

“Sí, en todos los medicamentos, no solamente en los de hipertensión. Y las consultas con médicos especialistas también están muy altas para lo que es el nivel socioeconómico que tenemos los mexicanos; se nos va mucho en lo que son las medicinas”, explicó.

Datos recabados en la entidad señalan que de 2018 a la fecha los precios incrementos en medicamentos han alcanzado hasta mil 300 por ciento. Especialistas relacionan este fenómeno con el desabasto de medicamentos en hospitales públicos, lo que ha profundizado la crisis en el acceso a tratamientos.

“El desabasto que hay en hospitales públicos es el principal problema. Ya se dejó de comprar mucho medicamento de patente. Entonces, de alguna manera quieren compensar esa falta de compra subiendo el precio del medicamento, incrementándolo más allá de la inflación mensual desde hace varios años”, detalló un especialista.

Los medicamentos oncológicos, analgésicos y aquellos destinados a enfermedades crónico-degenerativas son los que más han resentido los precios incrementos, agravando la crisis para los pacientes.

“La gente se está quedando a morir en su casa y buscando alternativas que no tienen la base científica para poderlos curar”, señalaron médicos consultados.

En San Luis Potosí, el desabasto de medicamentos persiste. Mientras tanto, personas como Matilde continúan buscando opciones para conseguir los tratamientos que permitan a sus familiares mantener una mejor calidad y esperanza de vida, en medio de una crisis marcada por los precios incrementos.