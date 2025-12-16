Farmacias del Bienestar no cumplen su promesa: Desabasto de medicamentos persiste en México; anaqueles siguen vacíos

¿Qué ha pasado con las llamadas “ Farmacias del Bienestar ”? Realizamos un recorrido para revisar algunos de estos anaqueles y confirmamos que son una propuesta que no da ninguna solución al desabasto de medicamentos.

“Todavía no llega el medicamento”, detalló una empleada bajo el anonimato, pese a que tiene el logotipo, y el anaquel de “ Las Farmacias del Bienestar ” ya está instalado en esa tienda; las medicinas prometidas, no existen: “No hay nada, está vacío”.

Ese punto forma parte de la segunda fase del programa, en un intento más por terminar con el desabasto de medicamentos en México. Sin embargo, los expertos tienen dudas sobre la conveniencia de llevarlos a estos sitios.

“Se me hace preocupante, mientras no se cumplan con las mínimas normas y estándares de calidad y de infraestructura; los medicamentos no son cualquier tipo de mercancía”, explicó el médico Héctor Rossete.

A media hora de distancia, en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, las dudas también aparecen. La familia de esta mujer fue censada en el programa “Salud Casa por Casa”, que se vincula a “Las Farmacias del Bienestar”. Y ni siquiera las visitas se han hecho de forma regular.

“A mi esposo, que es un señor de 79 años, y a mi niña, que es con discapacidad; nada más fueron una vez, ya no han vuelto”, explicó en anonimato el familiar de un paciente.

La certeza no aparece, porque todo es diferente a lo anunciado al inicio del programa. La farmacia no está afuera de la unidad del IMSS-Bienestar más cercana a su domicilio, sino al interior.

El módulo ya desapareció y al observar cómo se abastece el anaquel, se nota que no está completa la oferta de más de 20 medicamentos para diabetes e hipertensión arterial.

“Si encontramos el medicamento, sí; pero si no, ¿de qué va a servir”, agregó en anonimato el familiar de un paciente.

Tampoco se tiene personal propio para atenderla y los encargados de la farmacia regular, son quienes ahora hacen doble trabajo para tratar de surtir las recetas médicas.

“Esto es de ayer y hoy”, explicó personal de salud en el anonimato.

Así que, en un primer balance, expertos aseguran que la solución al desabasto de medicamentos podría estar en las propias unidades del IMSS-Bienestar.

“Para qué invertir en módulos de distribución de medicamentos si tenemos en cada Centro de Salud una farmacia; simplemente las farmacias tienen que ser abastecidas de medicamentos”, sentenció el médico Héctor Rossete.