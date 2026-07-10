Trabajadores del IMSS-Bienestar desmienten la versión oficial sobre crisis de basura en hospitales

Luego de que el IMSS-Bienestar calificara como falsos los reportes sobre la acumulación de basura en sus instalaciones de la Ciudad de México, una nueva investigación de Azteca Noticias aportó testimonios de trabajadores y documentos internos que contradicen la postura oficial.

Evidencias en chats de Servicios Generales exponen que en clínicas como el Hospital Pediátrico San Juan de Aragón el personal tuvo que cooperarse para pagar camiones de limpia públicos ante el abandono de la empresa contratada, mientras que en el Hospital Materno Infantil de Inguarán se almacenaron decenas de bolsas en las azoteas debido al sobrecupo en los contenedores.

Los empleados denunciaron que las compañías Medos Ser S.A. de C.V. y Transportes Especializados Ruga incumplieron el servicio durante un mes sin que existan contratos transparentes al respecto, poniendo en riesgo la salud de los pacientes y las condiciones de trabajo del sector médico.