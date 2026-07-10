Confirman fallecimiento de Benjamín Medrano, ex alcalde de Fresnillo en Zacatecas

Autoridades del municipio de Fresnillo en Zacatecas, confirmaron el lamentable asesinato de Benjamín Medrano Quezada, el ex presidente de una de las entidades más importantes del estado. Este hecho sacudió a la clase política local y afectó directamente a sus familiares y allegados; en Azteca Noticias te damos los tristes detalles de su deceso.

El ex alcalde de Fresnillo, conocido en la entidad como Benjamín Medrano, fue asesinado durante un ataque registrado el pasado martes 07 de julio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde permaneció en calidad de "desconocido" durante dos días seguidos hasta que se identificó su cuerpo.

La tardanza se debió a que la víctima no portaba ninguna identificación oficial al momento del ataque, por lo que el cuerpo permaneció en el servicio médico forense hasta que pudo ser reconocido por sus familiares al cabo de varios días de búsqueda.

Finalmente, la noticia se oficializó esta mañana con la confirmación oficial e institucional del Ayuntamiento de Fresnillo, quien emitió una esquela expresando su pésame y mandando un "abrazo solidario" a sus amigos, familiares y conocidos por la pérdida irreparable de quien fue su Presidente Municipal.

¿Quién era Benjamín Medrano?

Benjamín Medrano Quezada nació el 16 de agosto de 1966 en Nochistlán de Mejía, Zacatecas y falleció a sus 59 años el pasado 10 de julio del 2026 en un asesinato. El profesionista contaba con una maestría en Derecho Constitucional y durante su faceta política fue conocido en la región como empresario y cantante, además de que solía caracterizarse por tener un estilo "norteño" vistiendo camisas blancas, pantalón de mezclilla y botas vaqueras con su respectivo sombrero.

Luego de su lamentable deceso, se espera que las autoridades correspondientes en Jalisco emitan los peritajes correspondientes para llevar a cabo las investigaciones y esclarecer el homicidio el ex funcionario, por lo que aún se desconoce el motivo o la razón de su lamentable asesinato.