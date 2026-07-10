Exnovio dispara contra mujer y huye corriendo; su hermana presenció el acto y llama al 911

Este viernes 10 de julio del 2026, se registró un intento de feminicidio en Apodaca, Nuevo Léon, que generó miedo y desesperación. De acuerdo con nuestro reportero de Azteca Noticias, Carlos Enríquez, un hombre le dispara a una mujer en al menos tres ocasiones y enfrente de su hermana.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue Celeste Monserrat, quien caminaba junto con su hermana Blanca rumbo a su casa, sin embargo, fue interceptada por su expareja, quien decidió dispararle en tres ocasiones con una arma de fuego y luego salir huyendo corriendo. Este ataque ocurrió en el cruce de Separador Valentín y Valle de México, en la colonia Valle de Huinalá Tercer Sector, dentro del municipio de Apodaca.Apodaca.

¿Cuál es el estado de salud actual de la víctima de Apodaca?

El rescate, traslado y salud de la víctima ya fue revelado, y todo fue gracias a que su hermana Blanca que encontraba con ella, pues la auxilió llevándola a su casa para después llamar a los servicios de emergencia a través del 911, donde paramédicos confirmaron tres impactos de bala en el hombro derecho, el tórax y el lado izquierdo del cuello, siendo este último el de mayor gravedad.

Su estado de salud de reporta como delicado, ya que perdió bastante sangre y los impactos de bala fueron en partes sensibles del cuerpo.

Vecinos testifican a favor de la víctima y autoridades prometen dar con el responsable

Este incidente liberó un pánico vecinal en la zona, ya que se distingue por ser un espacio tranquilo; según vecinos como Juan Antonio, quien fungió como testigo del incidente, este hecho provocó una alarma al escucharse las detonaciones en un espacio que es habitualmente tranquilo, ya que incluso hay un kínder cerca.

Ante el miedo y el riesgo que implica que este sujeto esté libre y vuelva a atacar a la víctima y merodear la zona, las autoridades locales prometieron buscar e identificar al agresor, aunque hay una gran dificultad, y es que no existen cámaras de videovigilancia en el punto exacto del ataque para trazar su ruta de huida, por lo que el estatus de las investigaciones está "atorado".

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En Nuevo León, los delitos de violencia contra las mujeres y la tentativa de feminicidio, pueden denunciarse a través del 070 y el 911 para emergencias en curso, así como acudir a varias de las instancias de seguridad para un seguimiento puntual de los casos, como la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJNL), el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) de la entidad y, finalmente, en los Centros de Orientación y Denuncia (CODE).