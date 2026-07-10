¿Robo fallido? Nueva pista cambia la investigación por el asesinato de funcionario de la FGE en Michoacán

Reportan avances en la investigación por el asesinato de Julio Meza Gaona, excoordinador de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán. Las autoridades informaron que la principal hipótesis apunta a un posible intento de robo del vehículo que conducía el funcionario al momento del ataque ocurrido la noche del jueves pasado sobre la avenida Acueducto, en Morelia.

De acuerdo con las primeras investigaciones, esta línea es la que concentra los esfuerzos de los agentes, aunque el caso sigue abierto y no se descartan otras posibilidades conforme avancen las diligencias.

¿Por qué el funcionario no tenía escoltas durante la agresión?

Uno de los datos que llamó la atención de la investigación es que los seis elementos de seguridad asignados al servidor público no estaban con él cuando ocurrió la agresión.

Las indagatorias establecieron que, antes del ataque, el propio funcionario había dado por terminado el servicio que le brindaban sus escoltas, por lo que se encontraba sin protección al momento de los hechos.

🚨#FGEInforma|Como resultado de los actos de investigación, la Fiscalía General del Estado de Michoacán estableció como principal línea el posible intento de robo del vehículo de Julio M. como móvil de la agresión en la que perdió la vida el servidor público de esta institución. pic.twitter.com/IMRVoasv0F — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) July 10, 2026

La Fiscalía de Michoacán mantiene en marcha los trabajos periciales, ministeriales y de inteligencia para esclarecer el homicidio. Entre las acciones se encuentra el análisis de indicios y otros elementos que permitan reconstruir lo sucedido e identificar a los responsables.

Por ahora, la dependencia señaló que dará a conocer nueva información conforme el avance de la investigación lo permita, con el fin de no afectar el desarrollo del proceso. Además de que lamentaron el fallecimiento de su compañero.

Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero el Mtro. Julio Meza Gaona, quien desempeñó el cargo de Coordinador de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y contribuyó a la procuración de justicia para la ciudadanía. QEPD. 🕊️ pic.twitter.com/wuMCK2UMeg — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) July 10, 2026

¿Quién era Julio Meza Gaona, el funcionario de la FGE asesinado en Morelia?

Julio Meza Gaona contaba con más de dos décadas de trayectoria dentro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Entre 2019 y 2025 se desempeñó como coordinador de la Policía de Investigación durante la gestión del entonces fiscal Adrián López Solís. Posteriormente fue relevado del cargo con la llegada de Carlos Torres Piña a la institución.

Desde enero de 2026 ocupaba el cargo de asesor en el Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, donde participaba en la formación de nuevos agentes. A lo largo de su carrera también fue director de Investigación en la Unidad Especializada de Combate al Secuestro y contaba con capacitación en Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Cadena de Custodia, Negociación y Gestión de Crisis.

