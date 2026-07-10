Noche violenta en ZMG deja a un hombre apuñalado por resistirse a un asalto; estaba en medio de la calle

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) registró una madrugada violenta, en la que un hombre de aproximadamente 30 años resultó gravemente herido tras recibir múltiples navajazos en el abdomen y la espalda por resistirse a un asalto armado en las calles de Agustín Pragas y Alejandro Arango de la colonia La Aurora de la capital jalisciense.

Según nuestro reportero de Azteca Noticias, Diego García, vecinos de la zona reconocieron a la víctima y avisaron a sus familiares, los cuales pidieron la asistencia de los paramédicos que rápidamente se trasladaron al lugar. La Cruz Verde Ruiz Sánchez informó que su estado de salud fue reportado como grave, pero la Fiscalía del Estado aseguró que ya busca a los agresores que lograron escapar.

Adolescente de 16 años mandó al hospital a su propio tío

En otro incidente, otro hombre de casi 30 años quedó inconsciente y tirado en plena vía pública tras recibir una brutal golpiza en el rostro por parte de su sobrino de solo 16 años, luego de que su disputa familiar alcanzara una acalorada riña. El incidente ocurrió en el cruce de las calles Ganso y Héroes Ferrocarrileros, en la colonia Ferrocarril de Guadalajara.

La discusión escaló de solo insultos a golpes físicos, hasta el punto en el que elementos de la policía tapatía y paramédicos municipales tuvieron que intervenir para auxiliar a la víctima, quien llegó a emergencias médicas. Ahora, el departamento del Ministerio Público se encargará del caso, para deslindar las responsabilidades del menor.

Balearon a un joven de 20 años en la colonia Villas de Guadalupe

Durante la misma madrugada, un joven de solo 20 años recibió un impacto de bala en una de sus piernas, luego de ser interceptado por dos sujetos armados que le dispararon a quemarropa para quitarle su celular, esto en la intersección de las calles Betsur y Manuel Hermendáriz en la colonia Villas de Guadalupe, también en Guadalajara.

La víctima tuvo que ser trasladada a la Cruz Verde Delgadillo Araujo, sin embargo se reportó en estado regular y se le realizaron estudios especializados para descartar un daño en el hueso. Sin embargo, a pesar del operativo policial en las calles aledañas, los agresores lograron darse a la fuga con el celular robado.

Aparatoso accidente de una mujer en patín eléctrico en San Juan de Dios

Finalmente, una mujer de aproximadamente 30 años sufrió un fuerte golpe en la cabeza y múltiples moretones en el cuerpo tras perder el control de su patín eléctrico y salir proyectada varios metros al frente mientras viajaba por la ciclovía de avenida Javier Mina, esto en el cruce con la calle Churubusco en la zona de San Juan de Dios, Guadalajara. Aunque paramédicos llegaron al lugar para estabilizar y trasladar a la afectada, la Cruz Roja del Parque Morelos aseguró que el estado de salud era regular, pero que se esperaban más estudios para descartar fracturas en el cráneo.

Familiares y amigos de la víctima se trasladaron al sitio para resguardar su vehículo.