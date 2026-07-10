Localizan 2 cuerpos en la gruta de Cuetzalan, Puebla, donde desaparecieron tres personas

Localizaron dos cuerpos en una zona de difícil acceso de la Gruta de Chichicazapa, en Cuetzalan, Puebla; al momento no se han identificado a las víctimas y se espera que el sábado se realicen las maniobras de extracción.

En días pasados se dio a conocer que un grupo de siete personas ingresó al sitio, pero las intensas lluvias ocasionaron el aumento del caudal del río subterráneo y con ello su salida fue imposible.

Rescatistas lograron salvar a tres integrantges de este grupo mientras que localizaron el cuerpo un hombre y se dio a conocer que continuaba la búsqueda de otras tres personas. Tras la localización de la víctima, la Fiscalía de Puebla continuó con las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo, mientras el resto del operativo permaneció enfocado en encontrar a las tres personas que siguen desaparecidas en Cuetzalan.

El día de hoy, viernes 10 de julio 2026, hasta este momento, se desconoce la identidad de los cuerpos encontrados el día de hoy, así lo informó Protección Civil de Puebla, quienes señalaron que se encuentran en una zona estrecha de la gruta y de su extracción programada para el día de mañana sábado esto por las condiciones climáticas que aquejan al estado, es decir, por las intensas lluvias de los últimos días.

En la zona donde se han localizado los cuerpos, participan brigadistas de Cuetzalan, Chignautla y Tlatlauquitepec, además de Protección Civil estatal, policías y especialistas en búsqueda y rescate en espacios confinados, como es el caso de la gruta de Cuetzalan, donde el ingreso es difícil y estrecho.

