Cuando la verdad estorba: el autoritarismo de Morena se impone
Una jornada marcada por el autoritarismo y la versión oficial que evita investigar a la élite morenista tras el asesinato de Carlos Manzo.
Una jornada absolutamente autoritaria. Basta con ver las noticias. Vivimos tiempos de narcisismo autoritario. El autoritarismo de Morena cultivan mentiras y fantasías. Y cuando la realidad los desmiente o enfrentan opiniones distintas a las suyas, se enojan, reprimen, amenazan también.
En el caso del asesinato de Carlos Manzo, empujan la historia de una conveniente conspiración criminal en la que el alcalde de Uruapan fue traicionado por su gente de confianza, pero no investigan a la cúpula morenista de Michoacán, esa que denunció el propio Carlos Manzo en varias ocasiones.
Nada dicen tampoco de la negligencia federal que lo abandonó.
