¡Crisis de desapariciones! México acumula más de 128 mil denuncias activas

Las cifras oficiales, insiste el gobierno de México, no mienten. Mucho menos cuando se trata de uno de los temas más sensibles y dolorosos para el país: los homicidios y las desapariciones .

Los datos duros, difundidos por instancias oficiales, dibujan un panorama que va más allá de discursos y confrontaciones políticas.

Homicidios: una violencia que no dio tregua en 2025

De acuerdo con las estadísticas oficiales, durante 2025 la violencia homicida cobró la vida de 23 mil 246 mexicanos. La cifra, que aparece reflejada en los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), coloca al año que recién concluyó como uno de los más letales en tiempos recientes.

Lejos de disminuir en los periodos tradicionalmente asociados a una baja en la incidencia delictiva, la violencia mantuvo un ritmo constante. Tan solo en diciembre de 2025 se registraron mil 503 asesinatos en todo el país, un dato que rompe con la narrativa de que incluso los grupos criminales “dan un respiro” a la población durante las festividades de fin de año.

El cierre del año fue particularmente crudo. El 31 de diciembre de 2025, último día del calendario, 41 personas murieron por causas violentas en distintos puntos del territorio nacional, según los mismos reportes oficiales.

Estados con mayor concentración de homicidios en México

El mapa de la violencia no es homogéneo. Las cifras del SNSP muestran que Sinaloa, Guerrero, Chihuahua y el Estado de México concentraron el mayor número de homicidios durante 2025. Estas entidades se mantienen, una vez más, en los primeros lugares de incidencia, reflejando conflictos persistentes vinculados al crimen organizado, disputas territoriales y debilidades estructurales en materia de seguridad.

Pero detrás de cada número no hay solo estadísticas: hay historias truncadas, familias rotas y comunidades marcadas por la violencia.

Desapariciones forzadas: una crisis que sigue creciendo

Si el panorama de homicidios es alarmante, el de las desapariciones forzadas no es menor. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, durante 2025 se reportaron 14 mil 056 personas desaparecidas.

A esta cifra se suma un dato aún más contundente: actualmente existen 128 mil 064 denuncias activas por desaparición de personas en México, de acuerdo con el mismo registro oficial. Esto sin contar la llamada “cifra negra”, es decir, los casos que nunca se denuncian.

Entidades con más denuncias por desaparición de personas

Las entidades con mayor número de reportes son Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León, estados que concentran una parte significativa de las denuncias a nivel nacional.

Una vez más, las cifras oficiales son las que hablan. Y ante estos datos, el debate no debería centrarse en desacreditar a los medios que los difunden, sino en enfrentar una realidad que, respaldada por registros del propio Estado, resulta imposible de ignorar.