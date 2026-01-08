La otra cara del megadecomiso en Tampico; el buque traía el doble de huachicol

El 19 de marzo de 2025, la Secretaría de Marina anunció el mayor decomiso de combustible ilegal en México, al asegurar un buque en el puerto de Tampico con supuestos 10 millones de litros de diésel. No obstante, revelaciones posteriores señalan que el cargamento era el doble. ¿Qué está pasando con el huachicol?

¿Cuál es la verdad del megadecomiso del combustible ilegal en Tampico?

Esta historia, usted ya la conoce, el 19 de marzo del 2025, la Secretaría de Marina realizó el mayor decomiso de combustible ilegal en la historia de nuestro país.

“En donde dijeron haber incautado 10 millones de litros y de diesel ilegal que provenía de Estados Unidos en el buque Challenge Procyon que llegó al puerto de Tampico”, dijo Iván Alamillo, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Lo que usted no sabe, es que el buque no traía 10 millones de litros, como se nos dijo, sino el doble, 20 millones.

Y muy pocos sabían que el megaoperativo no se hizo el mismo día que llego el buque al puerto de Tampico.

“Y las autoridades hacen el operativo tres días después, cuando todo el huachicol ya había sido descargado del buque, e incluso una parte ya había sido llevada a patios en Altamira, que está pegado a Tampico”, mencionó Iván Alamillo, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Mexicanos Contra la Corrupción ya había alertado que el cargamento original había sido ordeñado y las autoridades guardaron silencio. Hoy, documentos oficiales les dan la razón.

“Tuvimos acceso a un expediente interno de la Agencia Nacional de Aduanas en donde el propio gobierno federal admite que no se trataron de 10 millones de litros, los que llegaron en el buque, si no que fueron 20 millones de litros”, dijo Iván Alamillo, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Para desaparecer tal cantidad de combustible, advierte, se requiere una gran red de complicidades entre autoridades, políticos y crimen organizado.

¿Quines son los hermanos Farías Laguna?

Y en Tampico, el administrador del puerto y los hermanos Farías Laguna eran los que movían los hilos.

“En donde ellos eran los cabecillas y este funcionario, Francisco Javier Antonio Martínez, era uno de los líderes, al menos en el puerto de Tampico”, explicó Iván Alamillo, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Nadie sabe a donde fueron a parar más de 10 millones de litros de combustible, lo que sí sabe, es que la red que maneja el contrabando de combustible sigue operando entre la impunidad y el manto protector de la clase política.