México desafía a Estados Unidos y triplica exportaciones de petróleo a Cuba

México ha superado a Venezuela como el principal proveedor de petróleo a Cuba en 2025, según revela un importante periódico británico.

¿Qué está pasando con el petróleo en México?

México superó a Venezuela y se convirtió en el principal proveedor de petróleo de la dictadura cubana en 2025.

“Lo que nos llamó la atención es que en el actual sexenio, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, estos envíos se habían disparado, se triplicaron prácticamente”, dijo Verónica Ayala, de Mexicanos Contra la Corrupción.

De acuerdo con uno de los periódicos británicos más importantes del mundo, México exporto el año pasado un promedio de 12 mil 284 barriles de petróleo por día, es decir, 56 por ciento más que en el 2024.

“Pasamos de alrededor, combustibles por alrededor de mil millones de dólares enviados en los últimos dos años del sexenio de López Obrador a más de tres mil millones de dólares en hidrocarburos. Esto tan solo, repito, en el segundo cuatrimestre del 2025", mencionó Verónica Ayala, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Así, casi la mitad de las importaciones totales de crudo que llegaron el año pasado al régimen cubano procedían de México.

En su mayoría, los buques salieron del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz , incluso, varios cargamentos se hicieron en un buque sancionado por las autoridades de Estados Unidos.

“Se trata del buque petrolero Sandino, de bandera cubana, que desde 2019, si no me equivoco, desde septiembre de 2019, había sido sancionado por las autoridades de Estados Unidos e incluido incluso en la lista negra de la OFAC por transportar petróleo de Venezuela a Cuba”, explicó Verónica Ayala, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Consecuencias para México

El periódico británico advierte también que varios congresistas republicanos de Estados Unidos han advertido sobre graves consecuencias para México si la presidenta sigue socavando la política estadounidense enviando petróleo a la dictadura de Cuba.

A pesar de las advertencias, México sigue enviando gasolina a cuba sin importar las millonarias perdidas para PEMEX y el debilitamiento de las finanzas públicas de todo el país.