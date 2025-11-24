Reclutaba a jóvenes adictos; Cae pieza clave en el homicidio del alcalde Carlos Manzo

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, fuerzas federales y estatales lograron un avance crucial en la investigación del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Autoridades de los tres niveles de gobierno detuvieron en Uruapan a Jaciel Antonio “N”, señalado como el encargado de engrosar las filas del crimen organizado.

Las labores de inteligencia revelaron el modus operandi de Jaciel Antonio “N”, quien fungía como reclutador para células delictivas. Su método consistía en buscar y captar a personas vulnerables dentro de centros de rehabilitación, para integrarlas a las actividades ilícitas del grupo criminal.

En Uruapan, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con @FiscaliaMich y @SSeguridad_Mich, detuvieron a Jaciel Antonio “N”, identificado como reclutador de personas en… pic.twitter.com/1XbEfhSzXe — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 24, 2025

Esto lo dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadano, Omar García Harfuch, a través de su cuenta oficial de X, donde destacó que la detención se dio como parte del Plan Michoacán implementado en la entidad tras la crisis de seguridad que evidenció el asesinato del alcalde Carlos Manzo.

Vínculo directo con magnicidio de Carlos Manzo

La detención es de alta relevancia para el caso Manzo, pues las investigaciones señalan a Jaciel Antonio “N” como el responsable directo de haber reclutado a dos de las personas que participaron materialmente en el homicidio del presidente municipal.

El operativo fue ejecutado de manera coordinada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en conjunto con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Michoacán.

¿Quiénes fueron los asesinos materiales de Carlos Manzo?

El sujeto que accionó el arma de fuego contra el edil fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un joven de apenas 17 años, originario del municipio de Paracho.

Víctor Manuel no logró escapar. Inmediatamente después de disparar en al menos siete ocasiones contra Carlos Manzo, fue abatido en la misma Plaza Morelos por el equipo de seguridad.

El lunes 10 de noviembre fueron encontrados los cuerpos de dos hombres con huellas de #violencia



Uno ya fue identificado: Fernando Josué, de 16 años. Una de las versiones apunta a una posible conexión con Víctor Manuel Ubaldo, el joven de 17 años que asesinó a Carlos Manzo,… pic.twitter.com/ZSYU9luudF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 15, 2025

El segundo implicado, quien conducía la motocicleta lista para la huida, fue identificado como Fernando Josué "N", de 16 años. Fue hallado muerto sobre la carretera Uruapan-Paracho días después, también fue hallado otro cuerpo de un hombre igualmente relacionado con el caso.