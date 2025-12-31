Tren Interoceánico: la furia oficial contra quien se atreve a cuestionar

Los pregoneros de la Cuarta Transformación están sumamente molestos. Y es que ahora resulta que nadie tiene derecho a informar sobre la interminable serie de irregularidades detectadas en la construcción del Tren Interoceánico .

El 28 de diciembre de 2025, a la altura de Nizanda, Oaxaca, se registró el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec y días antes, el 20 de diciembre de 2025, hubo un fuerte choque entre el Tren Interoceánico y un tráiler en Chiapas cuando transportaba 148 personas, esto a la altura de la comunidad de Cardona, en el municipio de Pichucalco.

Claudia Sheinbaum se molestó tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

Luego del descarrilamiento del domingo pasado, la primera ofendida fue la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien expresó: “O el Reforma, que ya son especialistas también en vías de ferrocarril”.

Incluso, la presidenta se mostró indignada después de que medios de comunicación publicaron fotografías de las víctimas . “Qué falta de pudor periodístico, falta de humanidad. Sin consultar a las víctimas, publicar sus fotografías es una bajeza”, señaló.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa que se registró un evento ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 personas pasajeras, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones de… pic.twitter.com/OFqLkOwwdF — SEMAR México (@SEMAR_mx) December 28, 2025

Furia en redes sociales y memes por el Tren Interoceánico

Personajes como Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión, también han externado su furia en las redes sociales.

Los replicadores de la conferencia mañanera se sumaron a la indignación y los seguidores afines al régimen volcaron su creatividad en los llamados “memes”.

Auditoría Superior de la Federación detecta irregularidades millonarias en Línea Z del Tren Interoceánico

AMLO transfirió responsabilidad a la Marina

Todos están muy ofendidos, pero nadie se ofendió cuando su líder moral le endosó a los marinos una responsabilidad que ni siquiera les correspondía.

“El proyecto del Istmo va a ser manejado por la Secretaría de Marina. Estamos hablando de cerca de 1,500 kilómetros de vías férreas”, afirmó Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, el 22 de abril de 2022.

Mucho menos se molestaron cuando de nuevo su líder moral les enjaretó a uno de sus hijos en la controvertida obra.

“Gonzalo ha ayudado como honorífico en el Interoceánico, pero no cobra”, señaló Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, el 25 de julio de 2024.

Así es. Gonzalo López Beltrán, más conocido como Bobby, era el encargado de supervisar la construcción del Tren Interoceánico. ¿Qué sabe de trenes? Nada. Él es tremendo experto, claro, pero en sociología.

