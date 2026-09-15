“Ella simplemente salió corriendo y pidió ayuda”: Familia de estudiante española, Claudia Tacoronte, rompe el silencio tras feminicidio en Cuautla, Morelos - VIDEO

El dolor y la indignación crecen tras el feminicidio de la estudiante española, Claudia Tacoronte Aguilera, en el municipio de Cuautla, Morelos. A través de un video en redes sociales, la hermana de la joven de 21 años rompió el silencio para exigir justicia a las autoridades mexicanas y denunciar la violencia de género que golpea a Morelos.

Esto es todo lo que dijo la hermana de Claudia Tacoronte.

Así fue el ataque contra la estudiante española

La hermana de Claudia habló de cómo ocurrió la agresión la noche del sábado 12 de septiembre dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla. Explicó que un hombre persiguió a la joven para robarle el teléfono y la atacó directamente con un arma blanca.

Claudia habría sufrido un intento de asalto, su reacción fue correr y pedir ayuda, esto tras haber sido atacada con un cuchillo por el agresor. Herida y tras haber intentado huir, el feminicida la alcanzó y siguió apuñalándola hasta dejarla con lesiones graves.

Familia de estudiante española exige la captura del agresor en México

La familia de la joven española reclamó directamente a las autoridades que aún no han podido detener al individuo que le quitó la vida a Claudia.

La joven cuestionó cómo es que el feminicida sigue libre y sin ser identificado. Pidieron a las autoridades del estado de Morelos investigaciones efectivas y respuestas para que el crimen no quede impune.

#Actualización 🚨I La familia de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años asesinada en Cuautla, #Morelos, exigió a las autoridades mexicanas respuestas claras e investigaciones efectivas ante el crimen.



🔴 A través de redes sociales, la hermana de la víctima… https://t.co/TTNW4uQYP2 pic.twitter.com/ND0hnA2OMo — Josue Aguilar (@josuealeexis) September 15, 2026

Familia de estudiante española se pregunta: ¿Qué pasa en México?

En el mismo mensaje, la hermana de la víctima criticó las condiciones en las que los estudiantes extranjeros realizan sus estancias en el estado. Dijo que no existen protocolos de seguridad ni información preventiva sobre zonas de alto riesgo para los alumnos locales e internacionales.

Reclamo ante la violencia contra las mujeres en Morelos

La joven también habló de la indignación por la constante violencia de género que se vive en el estado de Morelos, señalando que la muerte de Claudia se suma a los recientes casos de alumnas asesinadas de la misma universidad:

Lamentó que los asesinatos de mujeres parezcan normalizarse día con día y que las autoridades no hagan nada al respecto.

Finalmente, recordó que Claudia tenía solo 21 años, vivía la vida al máximo y tenía muchos sueños por cumplir.

Hasta ahora, las estudiantes que también fueron asesinadas son: Kimberly Joselin Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez, Michelle Itzayana Fuentes Calderón. De todos los casos solo ha habido un detenido y fue por el feminicidio de Kimberly Joselin; fuera de eso no ha habido respuestas ni justicia para las jóvenes a las que se les arrebató la vida.