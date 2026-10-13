Cronología de los siete campesinos desaparecidos en Guerrero: difunden presuntos videos de su secuestro

A casi 20 días de la desaparición de ocho campesinos en la sierra de Guerrero, entre ellos un menor de edad que fue liberado días después, la Fiscalía del estado ofrece una recompensa a cambio de información que ayude a dar con su paradero.

Mientras tanto, en redes sociales han circulado videos relacionados con el momento en que presuntamente fueron privados de la libertad e interrogados supuestamente por La Familia Michoacana.

Cronología de la desaparición de siete campesinos en Guerrero

Desde el pasado jueves 24 de septiembre, se reportó la desaparición de varios campesinos de la sierra de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, entre ellos menores de edad, tras ser presuntamente privados de la libertad mientras se dirigían a sus parcelas para ir a trabajar.

Durante varios días, habitantes del ejido El Balcón señalaron a La Familia Michoacana como responsable del secuestro, pues desde hace años, la organización ha extendido su presencia con el objetivo de controlar el territorio de la Reserva de la Biosfera Sierra Tecuani.

Esta es la reconstrucción de los hechos:



Jueves 24 de septiembre: Alrededor de 13 campesinos del ejido El Balcón fueron privados de la libertad en distintos puntos cercanos a La Lajita, mientras realizaban labores en el campo.

Alrededor de del ejido El Balcón fueron privados de la libertad en distintos puntos cercanos a La Lajita, mientras realizaban labores en el campo. Viernes 25 de septiembre: Cinco de las 13 personas secuestradas fueron liberadas y regresaron al ejido.

Cinco de las 13 personas secuestradas fueron liberadas y regresaron al ejido. Viernes 2 de octubre: Un menor de 12 años también fue liberado, mientras que la Fiscalía General de Guerrero activó las fichas de búsqueda por los 7 hombres que continuaban desaparecidos.

Un menor de 12 años también fue liberado, mientras que la Fiscalía General de Guerrero activó las fichas de búsqueda por los 7 hombres que continuaban desaparecidos. Lunes 5 de octubr e: El Juzgado Noveno de Distrito en Guerrero concedió un amparo indirecto y ordenó acciones urgentes de búsqueda para localizarlos.

e: El Juzgado Noveno de Distrito en Guerrero concedió un amparo indirecto y ordenó acciones urgentes de búsqueda para localizarlos. Viernes 9 de octubre: La Fiscalía de Guerrero ofreció una recompensa de 1.5 millones de pesos por información veraz, útil y oportuna que permita localizar a los siete desaparecidos.

A nada de que se cumplan 20 días de su desaparición, las autoridades siguen sin saber nada del paradero de los siete hombres, aunque en los últimos días han surgido videos presuntamente relacionados con su secuestro.

Surgen videos relacionados con el secuestro de los campesinos desaparecidos en Guerrero

Desde el pasado 7 de octubre, han circulado videos que presuntamente estarían relacionados con el secuestro de los trabajadores de la Sierra.

En uno de ellos, aparentemente se observa el momento en que son interrogados y, a decir de sus familiares, “obligados” a confesar que son pistoleros, mientras visten uniforme táctico.

En días posteriores surgió otro video en el que presuntamente se observa, desde una vista aérea captada por un dron, el momento en que algunos de los campesinos son trasladados.

Video del interrogatorio:

Solo aparecen seis de los campesinos desaparecidos, algunos esposados, con ropa camuflaje y los ojos vendados. En este, hacen declaraciones sobre supuestos vínculos con el grupo criminal “Los Granados”.

Segundo video filtrado

Es un clip de segundos aparentemente grabado con dron, que muestra a un grupo caminando por una terracería cerca de un puente sobre un río en la Sierra; se difundió como posible evidencia del secuestro de los ocho campesinos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la autenticidad ni que las personas sean los desaparecidos, pero las familias exigen a las autoridades continuar con los operativos para dar con vida a los 7 hombres que solo salieron a trabajar.

