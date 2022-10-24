Cruces fronterizos ilegales de México a EU alcanzan máximo anual

Los cruces fronterizos ilegales de México a Estados Unidos (EU) alcanzaron un máximo anual conforme al año fiscal que concluyó el 30 de septiembre.

Conforme a los más recientes datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, los migrantes fueron detenidos 2.38 millones de veces, lo que significa un aumento de 37 por ciento con respecto a los 1.73 millones del año fiscal 2021.

Durante el mes de septiembre, un aumento en la migración de Venezuela, Cuba y Nicaragua, hizo que se elevara el número de cruces fronterizos no autorizados entre México y EU, se trata del nivel más alto que se haya registrado en un año fiscal, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés), señalan que en el año fiscal que concluyó el 30 de septiembre, los migrantes fueron detenidos 227,547 veces en septiembre, el tercer total mensual más alto durante la administración del presidente Joe Biden.

.@CBPRGV Border Patrol agents arrest 22 after disrupting 7 smuggling events over the weekend, including:



▪️5 human smuggling events

▪️2 human stash houses



More: https://t.co/G3iZcLm1fh pic.twitter.com/JBqywgYrXQ — CBP (@CBP) October 13, 2022

Cruces ilegales de México a EU registran un máximo anual

Lo anterior significa un alza de 11 por ciento respecto a las 204,087 detenciones realizadas durante el mes de agosto y 18.5 por ciento respecto a 192, 001 de septiembre del año 2021. El total anual rebasó los dos millones por primera vez en el mes de agosto.

Dichos números reflejan el deterioro de las condiciones económicas y políticas en algunos países, además de la fuerza relativa de la economía en Estados Unidos (EU).

Se estima que unos 78 mil migrantes de Venezuela, Cuba y Nicaragua fueron detenidos en el mes septiembre, comparados con los cerca de 58 mil de México y tres países centroamericanos que históricamente han representado la mayor parte del flujo (cruces fronterizos).

Lo anterior se debe en gran parte al "Título 42", una regla de salud pública que suspende los derechos de solicitar asilo bajo las leyes de Estados Unidos e internacionales para prevenir la propagación del Covid-19.

Cabe señalar que las remociones con base en el "Título 42", han sido efectuadas hasta en 2.4 millones de veces desde que inició en el mes de marzo del año 2020, pero han afectado desproporcionalmente a los migrantes de El Salvador, México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Aun así, la migración de venezolanos hacia EU (Estados Unidos) cayó más de 85 por ciento desde el pasado 12 de octubre, cuando Washington comenzó a expulsar a migrantes de Venezuela rumbo a México bajo la ley "Título 42".