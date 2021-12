Revisan INM y CBP atención a migración en frontera

El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, sostuvo hoy una reunión de trabajo con el comisionado encargado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Troy A. Miller, con la finalidad de coordinar acciones en el marco de la reimplementación de la sección 235(b)(2)(c) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad en la frontera entre ambas naciones.

Al término del encuentro, realizado en la Ciudad de México, se informó que la suma de esfuerzos entre instancias migratorias se sustenta en el respeto y salvaguarda de los derechos de quienes esperen en suelo mexicano una resolución a su petición de asilo en territorio estadounidense.

Se aplicarán medidas para prevenir contagios de COVID-19.

También se dio a conocer que no aceptará a la población considerada vulnerable, que no tenga un citatorio para acudir a su audiencia en la corte migratoria, o bien cuya solicitud de refugio no haya sido aprobada. De igual forma, en atención a las medidas contra la COVID-19 , se requerirá documento que establezca el estado de salud de la persona y su vacunación.